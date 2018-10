Vieni a ballare con noi | ci manca il politico

ilfoglio

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Theresa May sale ballando sul palco del congresso dei Tory a Birmingham: la premier britannica è entrata al centro convegni al ritmo di "Dancing Queen" degli Abba, una delle sue canzoni preferite. Ma non è la prima "performance" ballerina di May, dopo gli inaspettati passi di (involontaria) robot da