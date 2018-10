VIDEO Napoli-Liverpool | Highlights Champions League | la sintesi | le azioni salienti e i

Highlights Napoli-Liverpool 1-0 : Insigne decide al 90' -VIDEO- : Napoli-Liverpool 1-0, LA CRONACA – Il Napoli doveva vincere per riaprire la corsa alla qualificazione in Champions League e ha trovato una vittoria in extremis contro il Liverpool vice campione d’Europa in carica. Ha deciso il gol di Insigne, ma azzurri a un passo dal vantaggio già con Milik e con la traversa di Mertens. […] L'articolo Highlights Napoli-Liverpool 1-0: Insigne decide al 90′ -VIDEO- proviene da Serie A News ...

DIRETTA/ Napoli Liverpool (risultato finale 1-0) streaming VIDEO Rai : Insigne al 90esimo! Napoli in delirio

DIRETTA NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE / Primavera : risultato 0-1 - gol di Adekanye

VIDEO : Salvini a Napoli oggi tra selfie e cortei. Quando intonava cori contro i napoletani... : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi è a Napoli per partecipare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura, dove è arrivato intorno alle 11 di stamattina. Prima, però, ha fatto un giro nel quartiere Vasto, caratterizzato da forti tensioni interetniche tra napoletani e immigrati, ma anche tra immigrati regolari e irregolari. Sono, infatti, gli stessi immigrati in regola a chiedere interventi contro coloro che ...

VIDEO/ Juventus Napoli (3-1) : highlights e gol della partita (Serie A - 7^ giornata) : Video Juventus Napoli (3-1): highlights e gol della partita, le immagini salienti del match di Serie A valido per la 7^ giornata all'Allianz Stadium (sabato 29 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 03:06:00 GMT)