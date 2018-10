Video Juventus Young Boys 3-0 | highlights e gol della partita Champions League gruppo

Highlights Juventus-Young Boys 3-0 : Dybala scatenato – Video - : Juventus-Young Boys 3-0, LA CRONACA – Con un Dybala in serata, la Juventus liquida la pratica Young Boys senza alcun problema. I bianconeri si sbloccano dopo 5′ grazie ad un sinistro al volo dell’argentino su assist di Bonucci, la Joya poi trova il suo secondo gol al 33′ con un tap in dopo la parata […] L'articolo Highlights Juventus-Young Boys 3-0: Dybala scatenato – VIDEO- proviene da Serie A News Calcio - ...

DIRETTA/ Juventus Young Boys (risultato finale 3-0) streaming Video e tv : come brilla la Juve di Champions! : DIRETTA Juve ntus Young Boys streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League (oggi 2 ottobre)

Juventus-Young Boys - rigore netto non assegnato a Dybala : Var necessario anche in Europa : Dybala cerca con insistenza la tripletta personale. Dopo aver realizzato due reti nella prima frazione di gioco, l'attaccante argentino ha prima colpito un palo a Von Ballmoos e subito dopo è stato atterrato irregolarmente da un difensore avversario in area degli svizzeri. Per il direttore di gara Karasev, però, è tutto regolare. Rivedendo le immagini il rigore sembra netto: episodi come questo suggeriscono la fondamentale importanza