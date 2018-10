Via 345 parlamentari | così il M5s vuole blindare la riforma

Via 345 parlamentari - largo a referendum propositivi : così il governo vuole cambiare la Costituzione : Taglio del numero dei parlamentari e referendum propositivo sono al centro delle prime due proposte di riforma costituzionale presentate da M5s e Lega in attuazione del programma di governo. Le proposte sono state illustrate dai capigruppo di M5s e Lega di Camera e Senato, nonché dal ministro per le riforme Riccardo Fraccaro, il vicepremier Luigi Di Maio e dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Resta nel limbo la legge ...