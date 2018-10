Verona : in municipio gen. Dozier - rapito dalla Br nel 1981 (2) : (AdnKronos) - “Attendevo questo momento da molto tempo – ha detto il generale Dozier -. Incontrare e ringraziare personalmente il sindaco di Verona per me significa ringraziare tutta la città, tutti i cittadini che in quei drammatici giorni sono rimasti vicini alla mia famiglia e che hanno dimostrat