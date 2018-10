Vasco Brondi spegne Le Luci Della Centrale Elettrica | Concludo un progetto iniziato

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Un nuovo album che raccoglie dieci anni di carriera e un nuovo inizio perche abbandona il nome Le. S'intitola '2008-2018 tra la via Emilia e la via Lattea' il nuovo capitolo discografico del cantautore di Ferrara, in uscita venerdì 5 ottobre in formato doppio cd (un best of e un 'live in studio') e che segnerà anche l'ultimo disco firmato con il nome utilizzato fino ad oggi."Sento di poter chiudere undieci anni fa - ha detto- e che è stato un viaggio dalla provincia di Ferrara fino ai confini dell'universo".