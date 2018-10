Vasco Brondi | addio a «Le luci della centrale elettrica»

vanityfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Un doppio disco, a coronamento di un progetto durato dieci anni. Vasco Brondi, via Facebook, ha annunciato di essere pronto a voltare pagina. «Tra due giorni esce 2008/2018 tra la via Emilia e la via Lattea. Con questo disco doppio per me si chiude il progetto Le Luci della Centrale Elettrica», ha scritto online il cantautore, che nel 2007 si è buttato in musica con il nome de Le Luci della Centrale Elettrica chiama terra «Non so ancora spiegarmi del tutto il motivo, ma è una cosa che percepisco con grande sicurezza e serenità», ha compulsato online, «Sento oggi di poter chiudere un progetto nato all'improvviso e con stupore dieci anni fa e che si è evoluto tantissimo nel tempo, cambiando insieme a me, regalandomi un futuro