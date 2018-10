Van Helsing 3×01 | Vanessa di nuovo in vita | Scarlett in pericolo

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Van3×01 trama e promo – Il primo episodio della terza stagione andrà in onda su SyFy venerdì, 5 ottobre 2018. “Fresh Tendrils” ci svela gli ultimi sviluppi sul capitolo, che vedrà il ritorno di. La trama di Van3×01 riporta infatti inla protagonista, ancora una volta impegnata in una lotta solitaria. Van3×01 trama e anticipazioni Dove siamo rimasti? Abbiamo lasciatoin uno stato di coma da cui si è appena risvegliata. La forza oscura risvegliata dalla sorella e dalla madre seguirà per ora i suoi ordini, ma fino a che punto?dovrà iniziare proprio da qui: affrontare l’eredità che la famiglia ha lasciato nelle sue mani. Prima che scomparisse dalla circolazione, l’eroina della serie Tv ci ha mostrato inoltre il suo lato più nero. Bere il sangue di vampiro non farà altro che riaccendere quel ...