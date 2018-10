Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati? Non voglio una bambina con

Temptation Island Vip - Patrick Baldassarri e l'umiliazione tragica : vede Valeria Marini mentre... : Valeria Marini e il tentatore Ivan si sono avvicinati molto. Il bellone e la showgirl si sono concessi, a Temptation Island , un momento di intimità in piscina, con tanto di fragole e cioccolato che si ...

Temptation Island Vip ad alto tradimento. Valeria Marini rischia tutto - Nilufar si riprende Giordano : La terza puntata di Temptation Island Vip è l'esempio di come si dovrebbe fare un reality: sano divertimento e scrittura su personaggi forti. L'unico neo è la chiusura a notte fonda , anche se prima ...

Valeria Marini pronta a passare la notte insieme a Ivan : e Patrick? : Ivan Gonzalez e Valeria Marini sempre più vicini: la reazione di Patrick Valeria Marini , fin dalla prima puntata di Temptation Island Vip, non ha mai nascosto di provare una certa attrazione per Ivan Gonzalez. Che sia un vero interesse o meno, la showgirl ha sempre dichiarato di volere delle reazioni dal suo fidanzato Patrick Baldassarri. Stasera, dopo circa tre settimane, finalmente la reazione è arrivata, ma procediamo con calma. La ...

Valeria Marini scioccata dal fidanzato Patrick : la reazione di Simona colpisce : Temptation Island Vip, Patrick Baldassari si vendica di Valeria Marini : Simona Ventura se la ride Patrick Baldassari ha detto basta a Temptation Island Vip. Dopo aver guardato per giorni video con la sua fidanzata Valeria Marini e il tentatore Ivan Gonzalez, l’imprenditore romagnolo ha deciso di vendicarsi. E ha subito cercato di distrarsi con le […] L'articolo Valeria Marini scioccata dal fidanzato Patrick : la reazione di Simona ...

Temptation Island Vip 2018 - lo sfogo di Valeria Marini : «Patrick si merita le corna lunghe» : Amore al capolinea per Valeria Marini e Patrick Baldassarri ? I due stanno testando il loro rapporto a Temptation Island Vip 2018, ma le cose non stanno andando come speravano. Patrick vede Valeria ...