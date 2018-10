USA | spunta un grande nome per la panchina della Nazionale

Cristiano Ronaldo accUSAto di stupro. Spunta un accordo per evitare la denuncia : Per dovere di cronaca dobbiamo segnalare che siamo di fronte soltanto alla ricostruzione della ragazza, senza avere ulteriori conferme su quanto accaduto. Cristiano Ronaldo replica con forza: «La ...

Cristiano Ronaldo - rispunta l’accUSA di stupro del 2009 : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e sociall’accusa era già nota: stupro. Ora si conosce il nome dell’accusatrice: Kathryn Mayorga. l’accusato, anche questa notizia conosciuta, è nientemeno che Cristiano Ronaldo. È il settimanale tedesco Der Spiegel a riportare in primo piano il caso del 2009 che vede coinvolto il calciatore da questa stagione in forza alla ...

Inter - serve un rinforzo a centrocampo : spunta il francese ToUSArt (RUMORS) : L'Inter sara' sicuramente una delle societa' che si muovera' nella prossima sessione di Calciomercato. In questa prima parte della stagione, infatti, la squadra nerazzurra ha messo in evidenza ancora alcune carenze in mezzo al campo. Manca, infatti, un calciatore che sia in grado di collegare i reparti e di alzare il tasso qualitativo. A tal riguardo, nelle ultime ore, è stato accostato al club nerazzurro il francese Lucas Tousart. Un nome ...

Nuovi guai per Kavanaugh - spunta seconda accUSAtrice : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Egitto batte Cina 3-1 - USA facile 3-0 - la Finlandia la spunta al quinto set : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile , domenica 16 settembre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e ...

Porto di Cagliari - tra le imbarcazioni spunta la maxi medUSA : “Diametro di quasi mezzo metro” : Un’enorme medusa è stata avvistata questa mattina al Porto di Cagliari. L’esemplare, oltre 40 cm di diametro, è stata notata tra le imbarcazioni del Porto turistico, proprio davanti all’ex stazione marittima. La medusa, di colore chiaro, ha volteggiato nell’acqua per alcuni metri prima di inabissarsi nuovamente in mare. Non è la prima volta che vengono fatti questi avvistamenti, ma la particolarità è data dalle ...

Diciotti ancora in mare - a LampedUSA spunta striscione : 'Porto aperto' - : Il messaggio, che si trova di fronte al mare in piazza Castello, è rivolto idealmente alla imbarcazione della Guardia Costiera da cinque giorni al largo dell'isola siciliana con a bordo 177 migranti ...

Lo accUSAva di manipolare le newsFoa contro Renzi : spuntano i video : In rete rispuntano alcuni video nei quali il giornalista illustrava le tecniche di Renzi per orientare stampa e televisione a suo favore Segui su affaritaliani.it

Napoli - continua il rebus portiere. Oggi l'assalto a TatarUSAnu. E spunta Trapp : Nove gol incassati dal Napoli in tre partite di pre-campionato è un dato che non può passare inosservato ad un occhio attento come quello di Carlo Ancelotti. E l'infortunio di Alex Meret, che sarà ...

Napoli : assalto a TatarUSAnu - spunta Trapp : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , resta defilato Ochoa dello Standard Liegi, almeno fino al ritorno del preliminare Champions contro l'Ajax. Dopo i belgi potrebbero cederlo, a meno che il ...

Napoli - per la porta spunta l'ex Fiorentina TatarUSAnu : Il Napoli continua a cercare un portiere. Dopo le difficoltà riscontrate nel chiudere per Ochoa , secondo Sky Sport i partenopei avrebbero messo gli occhi su Ciprian Tatarusanu . Il rumeno del Nantes , ex Fiorentina , sarebbe il nome nuovo sulla lista del ds Giuntoli .

Tragedia sulla A14 a Bologna - spunta una nuova ipotesi : un colpo di sonno potrebbe essere stata la caUSA : Continuano le indagini per comprendere la causa del tragico incidente che ieri ha causato una violenta esplosione sulla A14, causando 1 morto e 145 feriti. spunta una nuova ipotesi: potrebbe essere stato un colpo di sonno a tradire il vicentino Andrea Anzolin, il 42enne esperto autista dell’autocisterna carica di Gpl che è stato il responsabile e l’unica vittima del gravissimo incidente. Nonostante la segnalazione della coda, Anzolin ...