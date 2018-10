Uomini e Donne anticipazioni | IDA e RICCARDO ci saranno ancora al trono over?

Ascolti tv pomeriggio - 2 ottobre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di martedì 2 ottobre 2018? Chi ha vinto la sfida a tre fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Ultimamente Maria De Filippi è sempre riuscita a battere sia Caterina Balivo che Bianca Guaccero, ma sia la conduttrice di Rai 1 che l’attrice di Rai 2 hanno dimostrato di poter recuperare terreno. Ecco quindi tutti i dati Auditel del pomeriggio di ieri oltre che all’analisi di quanto è ...

Uomini E DONNE/ Luigi Mastroianni - la prova per le corteggiatrici : tutta colpa di Sara? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Soleil Sorgè tra l'addio a Marco Cartasegna e il ritorno in tv: le confessioni dell'ex corteggiatrice(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:08:00 GMT)

Uomini e Donne - trono over : Ida e Riccardo tornano insieme | Video : Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La prima parte della puntata è stata dedicata ad Ida e Riccardo, una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi. I due sono tornati nuovamente al centro dello studio per avere un chiarimento. Oggi, però, c’è stato il lieto fine: Ida e Riccardo hanno deciso di ritornare insieme e con grande probabilità non faranno più parte dei protagonisti ...

Uomini e Donne/ David e Valentina - è nata una nuova coppia? L'addio è sempre più vicino... (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. David Scarantino e Valentina Autiero saranno la nuova coppia dello show? L'addio potrebbe essere sempre più vicino(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Soleil Sorgè - nuovo amore e ritorno in tv? Parla l'ex di Marco Cartasegna (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Soleil Sorgè tra l'addio a Marco Cartasegna e il ritorno in tv: le confessioni dell'ex corteggiatrice(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : Ida e Riccardo - il ritorno di fiamma al Trono Over : Ida e Riccardo di Uomini e Donne sono tornati insieme. L'annuncio è arrivato nella puntata di oggi del Trono Over. Interessanti gli sviluppi di altre storie, in primis quella tra Valentina e David. Il cavaliere in settimana è uscito con una bionda mozzafiato, mossa che non è affatto piaciuta alla sua attuale 'fiamma'. Secondo Valentina, l'allontanamento di David dovuto alla sua aggressivita' sarebbe un alibi, la verita' per la mora tutto pepe è ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella rompe il silenzio : quella frase inquietante - com'è ridotta : Dopo lo scandalo che la ha travolta a Uomini e donne , Sara Affi Fella si è trincerata dietro un inespugnabile silenzio. Troppo dolore, troppi attacchi e il pensiero di una carriera che, forse, si è ...

Uomini e donne - decisione-choc di Maria De Filippi : ecco il nuovo tronista - un nome pazzesco : I troni di Uomini e donne sono occupati da Teresa Langella , Luigi Mastroianni , Mara Fasone e Lorenzo Riccardi . Eppure, tra il caso Sara Affi Fella e altri ostacoli, pare che Maria De Filippi abbia ...

“Noi…”. Ida e Riccardo - clamoroso. Tutti increduli a Uomini e Donne : Anche nella nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ospita Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il pubblico teme subito sia a causa di una nuova lite o scontro tra i due, ma la verità è un’altra e lascia pubblico, opinionisti e la stessa Maria De Filippi senza parole. Dopo aver partecipato al reality show delle tentazioni (la prima edizione di Temptation Island Vip) la coppia ha trascorso un periodo ricco di ...

Anticipazioni Uomini e donne - tra i possibili tronisti spunta il tentatore Ivan Gonzalez : ArrIvano le prime Anticipazioni su quelli che potrebbero essere i prossimi tronisti di Uomini e donne. La trasmissione di Maria De Filippi è cominciata da appena un mese ma si pensa già a quelli che potrebbero essere i sostituti che arriveranno in corso d'opera durante l'attuale edizione del programma di Canale 5. Tra i nomi che sono spuntati in queste ore vi è anche quello che Ivan Gonzalez, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a ...

Uomini e Donne : Federico Rubini - ecco con chi ha Tradito Teresa Langella! : Grazie alle anticipazioni Uomini e Donne Classico si è venuto a scoprire tramite Karina Cascella che Federico Rubini ha Tradito Teresa Langella con una sua amica. La ragazza in questione è famosa al mondo dello showbiz! ecco chi è! Colpo di scena a Uomini e Donne Classico! Qualche giorno fa durante le registrazioni del trono classico, Karina Cascella ha lanciato una bomba contro un corteggiatore di Teresa Langella, ovvero Federico Rubini. ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia della redazione lancia una nuova frecciatina a Sara Affi Fella : Lo scorso 20 settembre Raffaella Mennoia ha pubblicato uno sfogo, ma nessuno ha capito realmente a chi fosse riferito. “Per L'articolo Uomini e Donne: Raffaella Mennoia della redazione lancia una nuova frecciatina a Sara Affi Fella proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne : Ida e Riccardo oggi di nuovo in studio. Leggi cosa è accaduto : oggi Uomini e Donne: Ida e Riccardo di nuovo in studio, sono tornati insieme Nuova puntata del Trono Over di L'articolo Uomini e Donne: Ida e Riccardo oggi di nuovo in studio. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne : il gesto del Guarnieri per Gemma : Ida e Riccardo lasciano insieme Uomini e Donne: il cavaliere prima chiede scusa a Gemma Galgani Ida Platanò e Riccardo Guarnieri hanno lasciato Uomini e Donne. La coppia, che ultimamente ha superato una grande prova a Temptation Island, ha deciso di vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. I due ora finalmente si sentono […] L'articolo Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne: il gesto del Guarnieri per Gemma proviene da ...