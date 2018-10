Under pressure | su Sky Atlantic il medical drama brasiliano che sottolinea le difficoltà ...

Under pressure - la serie tv sulla guerra quotidiana in un pronto soccorso brasiliano : Girata quasi interamente in un’ala inutilizzata di un vecchio ospedale, arriva su Sky Atlantic, in prima tv e in esclusiva per l’Italia, Under pressure – pronto soccorso, il nuovo, premiato medical thriller brasiliano – prodotto da Globo – che in patria ha appassionato più di 40 milioni di telespettatori. La serie, in 9 puntate, partirà mercoledì 3 ottobre dalle 21.15 su Sky Atlantic e sarà disponibile su Sky On Demand. Under ...