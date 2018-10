UNA VITA | cosa succede il 4 e 5 ottobre? Anticipazioni puntata

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari correrà con UNA nuova livrea! Novità su cofano motore e ala posteriore : La Ferrari disputerà il GP del Giappone 2018, in programma nel weekend a Suzuka, con una nuova livrea. Il Cavallino Rampante ha infatti deciso di apportare delle correzioni cromatiche rispetto a quanto siamo soliti vedere, in particolar modo sul cofano motore, sui barge board e sull’ala posteriore. Si tratta di un cambiamento che coincide con l’inizio di una nuova attività della Philip Morris International, uno degli sponsor della ...

UNA VITA Anticipazioni 4 ottobre 2018 : Cayetana non da il permesso per scavare nei terreni del Collegio in cerca dei corpi di Manuela e German. Intanto Ursula, intimorita, assiste al falò di San Paolino.

Anticipazioni UNA VITA trama puntate 8-13 ottobre 2018 : ritrovati i resti di German e Manuela! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 8 ottobre a sabato 13 ottobre 2018: il ritrovamento dei cadaveri di German e Manuela! Cayetana nei guai! Anticipazioni Una Vita: Jaime accetta di sposare Ursula! Pablo vuole aggredire Cayetana dopo il ritrovamento dei cadaveri di German e Manuela! Teresa svela a Fabiana di conoscere il suo passato. Antonito da’ il primo appuntamento a Lolita e lei accetta! Cayetana verrà consegnata finalmente ...

UNA condanna a vita per Ahmet Altan : Il 2 ottobre la corte d’appello di Istanbul ha confermato la condanna all’ergastolo per sei sospettati di terrorismo, tra cui i giornalisti Ahmet e Mehmet Altan. Leggi

UNA VITA anticipazioni : URSULA svela a BLANCA qualcosa di importante! : I telespettatori italiani di Una Vita stanno per fare la conoscenza di BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez), la nuova protagonista della telenovela: nelle puntate in onda su Canale 5 nei prossimi giorni, URSULA (Montserrat Alcoverro) avrà infatti bisogno di un alibi per togliersi di dosso l’accusa sulla morte del piccolo Tirso (David Moreno) e svelerà al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) l’esistenza di BLANCA, la figlia ...

UNA VITA Anticipazioni 3 ottobre 2018 : Raccolta la testimonianza di Ursula, Mauro e Teresa proveranno a convincere Felipe a riferire a Mendez quanto scoperto, affinché si procuri un’ordinanza per l’esumazione delle salme.

Secondo un recente studio la violenza nei videogiochi comporta UNA maggiore aggressività nei giovani : Uno studio pubblicato sulla National Academy of Sciences, negli USA, ha studiato oltre 17.000 adolescenti tra i 9 e i 19 anni nel periodo di tempo che va dal 2010 al 2017. Le conclusioni dello studio, effettuato in merito ad una possibile correlazione tra violenza nei videogiochi e violenza nei giovani, sono piuttosto interessanti.Come riporta Gamespot infatti la ricerca evidenzia come nei giovani che giocano a videogiochi violenti, col ...

UNA VITA Anticipazioni : cosa accadrà per la fine del mese di ottobre : Molti sconvolgenti avvenimenti nelle trame di fine ottobre, scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna.

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3/ Anticipazioni quarta puntata - video promo : la doppia vita di Enrico : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni quarta puntata 2 ottobre: un'amara scoperta per Bruno Palmieri e la figlia Maddalena. Enrico aveva davvero una doppia vita?(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:05:00 GMT)

UNA VITA Anticipazioni 3 ottobre 2018 : Raccolta la testimonianza della Dicenta, Mauro e Teresa proveranno a convincere Felipe a riferire a Mendez affinché si procuri un’ordinanza per l’esumazione delle salme.

UNA VITA Anticipazioni 2 ottobre 2018 : Mentre Simon confessa alla madre il suo desiderio di tornare a fare il maggiordomo, Ursula rivela a Mauro e Teresa dove sono sepolti Germán e Manuela.

Attende che i genitori dormano e si toglie la vita in garage : l’inspiegabile gesto di UNA 17enne : La tragedia nella notte tra sabato e domenica a Vigodarzere, in provincia di Padova. La ragazza non ha lasciato messaggi. L’ultimo post sui social parla di "qualche sogno infranto", ma nulla che facesse presagire ad un gesto così estremo.Continua a leggere

UNA VITA anticipazioni : CELIA scopre che FELIPE ha avuto un incidente! : Preoccupazioni in arrivo per CELIA (Ines Aldea) nelle prossime settimane di Una Vita. La donna dovrà infatti rinunciare alla vicinanza di FELIPE (Marc Parejo), partito ad Antibes per aiutare Mauro (Gonzalo Trujillo) e Teresa (Alejandra Meco) a sbrigare le pratiche per l’apertura di una scuola; inoltre la Alvarez Hermoso avrà a che fare anche con una vera e propria vendetta mossa dalla perfida Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro). Le ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 13 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 8 a sabato 13 ottobre 2018: Adela confida a Simon di aver avuto anche lei un grande amore osteggiato dal padre. Il giovane si offre di aiutarla a rintracciare l’amato, ma lei rifiuta stizzita. Antoñito accetta di investire in borsa i risparmi dei domestici; Victor, venuto a saperlo, lo rimprovera e lo mette in guardia. Celia offre a Simon un posto come maggiordomo e assistente, ma Felipe ...