Secondo un recente studio la violenza nei videogiochi comporta Una maggiore aggressività nei giovani : Uno studio pubblicato sulla National Academy of Sciences, negli USA, ha studiato oltre 17.000 adolescenti tra i 9 e i 19 anni nel periodo di tempo che va dal 2010 al 2017. Le conclusioni dello studio, effettuato in merito ad una possibile correlazione tra violenza nei videogiochi e violenza nei giovani, sono piuttosto interessanti.Come riporta Gamespot infatti la ricerca evidenzia come nei giovani che giocano a videogiochi violenti, col ...

Una Vita Anticipazioni : cosa accadrà per la fine del mese di ottobre : Molti sconvolgenti avvenimenti nelle trame di fine ottobre, scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna.

Una PALLOTTOLA NEL CUORE 3/ Anticipazioni quarta puntata - video promo : la doppia vita di Enrico : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni quarta puntata 2 ottobre: un'amara scoperta per Bruno Palmieri e la figlia Maddalena. Enrico aveva davvero una doppia vita?(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni 3 ottobre 2018 : Raccolta la testimonianza della Dicenta, Mauro e Teresa proveranno a convincere Felipe a riferire a Mendez affinché si procuri un’ordinanza per l’esumazione delle salme.

Una Vita Anticipazioni 2 ottobre 2018 : Mentre Simon confessa alla madre il suo desiderio di tornare a fare il maggiordomo, Ursula rivela a Mauro e Teresa dove sono sepolti Germán e Manuela.

Attende che i genitori dormano e si toglie la vita in garage : l’inspiegabile gesto di Una 17enne : La tragedia nella notte tra sabato e domenica a Vigodarzere, in provincia di Padova. La ragazza non ha lasciato messaggi. L’ultimo post sui social parla di "qualche sogno infranto", ma nulla che facesse presagire ad un gesto così estremo.Continua a leggere

Una Vita anticipazioni : CELIA scopre che FELIPE ha avuto un incidente! : Preoccupazioni in arrivo per CELIA (Ines Aldea) nelle prossime settimane di Una Vita. La donna dovrà infatti rinunciare alla vicinanza di FELIPE (Marc Parejo), partito ad Antibes per aiutare Mauro (Gonzalo Trujillo) e Teresa (Alejandra Meco) a sbrigare le pratiche per l’apertura di una scuola; inoltre la Alvarez Hermoso avrà a che fare anche con una vera e propria vendetta mossa dalla perfida Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro). Le ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 13 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 8 a sabato 13 ottobre 2018: Adela confida a Simon di aver avuto anche lei un grande amore osteggiato dal padre. Il giovane si offre di aiutarla a rintracciare l’amato, ma lei rifiuta stizzita. Antoñito accetta di investire in borsa i risparmi dei domestici; Victor, venuto a saperlo, lo rimprovera e lo mette in guardia. Celia offre a Simon un posto come maggiordomo e assistente, ma Felipe ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula minaccia la figlia - Teresa rischia di morire : La soap opera di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO]è sempre in grado di appassionare i telespettatori. Scopriamo cosa succedera' negli episodi che andranno in onda su Canale 5 nei primi giorni del prossimo mese. Anticipiamo che Ursula Dicenta ricattera' la figlia Blanca che, nel frattempo, è arrivata ad Acacias 38 grazie a Samuel Alday. La giovane era stata abbandonata dalla dark lady in un istituto psichiatrico. La maestra Teresa Sierra, ...

“La vita promessa” – Luisa Ranieri è Una madre coraggio nella nuova fiction di Raiuno. : nuova fiction in quattro puntate su Raiuno. Si tratta de “La vita promessa” con protagonista Luisa Ranieri. In onda in prima serata domenica 16, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri è Carmela, una siciliana bella e risoluta, ma anche e soprattutto moglie innamorata e madre protettiva. Vittima delle attenzioni indesiderate […] L'articolo “La vita promessa” – Luisa Ranieri è una madre ...

Nobel per la medicina - per Allison Una Vita segnata dal cancro : anche lui malato : James P. Allison, una vita contro il cancro non solo in laboratorio. Una guerra combattuta anche in prima persona, che il neo Premio Nobel per la medicina 2018 ha raccontato in un’intervista diffusa a settembre, quando sempre per gli studi sull’immunoterapia fu insignito del ‘Paul Janssen Award for Biomedical Research’, intitolato al fondatore di Janssen Pharmaceutica. “Il cancro è sempre stato nelle mia mente anche ...

Nobel per la Medicina - reazione dei premiati : “Il sogno di Una Vita - ma la ricerca non si fermi” : “E’ il sogno di una vita. Sono ancora stordito”. James P. Allison sta dormendo in un hotel di New York, dove è atteso a una conferenza sull’immunologia, quando alle 5.30 del mattino il figlio riesce a contattarlo per comunicargli che è lui il Nobel per la Medicina 2018. La telefonata del Comitato del premio lo raggiunge soltanto dopo, quando già la stanza è invasa di colleghi, arrivati a bussare alla sua porta ...

Anticipazioni Una Vita : Elvira manda una registrazione vocale al padre : La telenovela di origini spagnole “Una Vita”, scritta dall’autrice Aurora Guerra, riesce sempre a sorprendere il pubblico. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nel periodo autunnale si parlerà ancora di Elvira Valverde, rapita a causa del suo malvagio padre Arturo proprio quando era intenta a sposare il suo amato Simon Gayarre. A distanza di tempo la giovane Valverde, precisamente dopo essere stata considerata una ...

Una Vita anticipazioni : ecco cosa succederà a INIZIO NOVEMBRE 2018 : Nelle puntate di Una Vita in onda a INIZIO NOVEMBRE, i telespettatori italiani avranno probabilmente già detto addio alla perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel); scopriamo insieme tutto quello che succederà con il nostro post che riepiloga tutte le anticipazioni: Adela è stata fidanzata davvero con Carlos? Durante la sua permanenza a calle Acacias, suor Adela (Marian Arahuetes) confesserà a Simon Gayarre (Jordi Coll) di essere stata ...