Una suora cinese fra i giovani del Sinodo

Papa Francesco “Angeli Custodi le nostre bussole umane”/ Messa in Santa Marta dedicata al 25esimo di Una suora : Il Papa ha spiegato chi sono e cosa fanno gli angeli Custodi nel giorno della loro festa: sono una compagnia per mostrarci la strada e la meta dove dobbiamo arrivare(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:39:00 GMT)

Frate psicologo abusa di Una suora in terapia - il Papa conosceva il suo caso : Città del Vaticano ? #Me Too arriva in Vaticano. Un Frate cappuccino siciliano, terapeuta e psicologo piuttosto conosciuto (il Papa lo voleva vescovo ausiliare di Palermo), avrebbe...

In due diari dell'orrore il calvario di Eva violentata da Una suora : Milano - 'Molto testarda, un po' ribelle, molto solare, apparentemente forte'. 'Cantava, suonava la chitarra, sapeva coinvolgere tutti'. Ma anche 'bassa, molto mascolina, capelli rasati biondi, solare,...

Veroli - sacerdote colpito alla testa con un mattone da Una suora : L’aggressione alla fine della messa di venerdì pomeriggio, sarebbe a causa di un rosario. Don Taddeo, 37 anni, è ora ricoverato all’ospedale di Frosinone. Finora non ha sporto denuncia contro la benedettina di clausura

Una suora ha rotto la testa ad un sacerdote... con un mattone : Lo ha colpito ripetutamente in testa con un mattone, mandandolo in ospedale. Autrice del gesto un'aspirante suora, postulante di 37 anni, vittima un prete. L'episodio è avvenuto nella sagrestia del ...

Una suora ha preso a mattonate un prete in un monastero in Ciociaria : Un sacerdote è stato preso a mattonate da una suora nella sacrestia del monastero di Santa Maria dei Franconi, in pieno centro storico a Veroli. Secondo quanto riporta Ciociaria Oggi, la suora, una nigeriana di 37 anni, ha improvvisamente aggredito il prete, anche lui nigeriano e molto noto in paese, a colpi di mattone. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato l'aggressione, avvenuta venerdì poco dopo le 18. ...

Papa Francesco sospende un vescovo indiano accusato di violenza sessuale su Una suora : Papa Bergoglio ha acettato la richiesta di sospensione avanzata da un vescovo indiano accusato da una suora di violenza sessuale.Continua a leggere

India - il Papa rimuove il vescovo accusato di violenze sessuali su Una suora : Alla protesta, con la quale si chiedeva l'arresto di Mulakkal, si sono aggregate personalità del mondo della cultura e della società civile, ad esempio il poeta Balachandran Chullikkad, una icona in ...

Grosseto - suora picchia e minaccia i bimbi di Una scuola materna : “Ti ammazzo” : La religiosa, educatrice presso una scuola materna di Grosseto, era arrivata a minacciare e in qualche caso mettere le mani addosso ai bambini.Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita : Simon sposa Una ex suora - Ursula convola a nozze : La donna approfitterà della situazione, dicendo alla Sotelo che le rivelerà il nome di colui che l'ha messa al mondo solo se ucciderà Teresa. Cayetana ovviamente accetterà, ma pagherà con la Vita la ...

Esce il film 'The Nun' - e la rete ha davvero paura di Una suora : È imminente l'uscita del film The Nun che sta creando molta aspettativa nella rete: si tratta di un nuovo spinoff della saga The Conjuring, una delle serie cinematografiche di maggior successo degli ultimi anni. Tutto parte dal dipinto di un'inquietante suora che si vede sia in Annabelle che nel seguito di The Conjuring nel quale la religiosa si rivela un terribile demone, Valak. La suora nasconde il malvagio spirito di Valak Valak è una delle ...

Eva Sacconago - suicida per le molestie di Una suora/ La famiglia : "vogliamo giustizia" - verso il secondo grado : Eva Sacconago, suicida per le molestie di una suora: per la morte della 26enne la religiosa è a processo e dovrà affrontare il secondo grado dopo la precedente condanna.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 17:04:00 GMT)

“Giustizia per Eva”. Molestata da Una suora - si suicidò a 26 anni : Per 13 anni era rimasta intrappolata in una relazione sessuale morbosa con una suora, motivo per cui a un certo punto ha deciso di togliersi la vita in preda alla disperazione. Così è morta Eva Sacconago, suicida, dopo aver sopportato per anni le avances di una donna che avrebbe dovuto essere per lei una guida spirituale.Suor Maria Angela Farè pare fosse ossessionata da Eva: le scriveva messaggi in continuazione, la costringeva a rapporti ...

Eva suicida per le molestie di Una suora - la mamma della ragazza "Voglio giustizia" : Eva Sacconago si è uccisa a 26 anni nella sua abitazione di Busto Arsizio, nel giugno del 2011. Dopo la sua morte i genitori hanno cercato la verità su quel gesto estremo attraverso i diari lettere ...