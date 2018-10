UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 4 ottobre 2018

Un POSTO al Sole Anticipazioni 4 ottobre 2018 : Mentre Roberto assume il suo importante ruolo nella gestione delle imprese di Vera, Alberto Palladini è vicino a scoprire la verità sull'omicidio di Veronica

Un POSTO al sole anticipazioni : cambio look per DAVIDE DEVENUTO (Andrea) : Di recente lo abbiamo visto tribolare per le storie sentimentali della figlia Alice (Fabiola Balestriere), presto invece Andrea sarà protagonista a Un posto al sole di una novità dall’impatto visivo. Eh sì. Come vedete dall’immagine, DAVIDE DEVENUTO – che a Upas interpreta proprio il buon Pergolesi – ha adottato un look differente e prossimamente lo vedremo anche noi con la barba (la foto, tratta dall’account ...

Un POSTO al sole anticipazioni : MARINA spia VERA - sarà in pericolo? : Le precedenti anticipazioni su Un posto al sole indicavano che Alberto (Maurizio Aiello) sarebbe stato presto molto vicino alla verità sull’omicidio di Veronica Viscardi (Caterina Vertova), ma siamo certi che sia proprio così? In realtà i nuovi spoiler sulla soap partenopea di Rai 3 ci dicono che i sospetti del Palladini porteranno Valerio Viscardi (Fabio Fulco) a convincersi che Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) abbia ucciso sua ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 3 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 3 ottobre 2018: Dopo un aspro confronto con papà Valerio (Fabio Fulco), Vera (Giulia Schiavo) affida a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) la guida delle proprie società, ma la sua follia la porta ben presto a caricarsi di un odio senza ragione… La gelosia di Vittorio (Amato D’Auria) irrita Anita (Ludovica Bizzaglia), che così si rende conto che è praticamente ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 3 ottobre 2018 : Mentre Anita non sopporta più la gelosia di Vittorio, Vera decide di affidare le sue società a Roberto.

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dall'8 al 12 ottobre 2018 : L'appuntamento con la fortunata soap ambientata a Napoli è come sempre dal lunedì al venerdì alle 20.45

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dall’8 al 12 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre 2018: Elena accetta la proposta di lavorare ai cantieri come PR. Valerio inizia a convincersi dei sospetti di Alberto Palladini su Roberto Ferri e lo affronta, accusandolo dell’omicidio di Veronica Viscardi. Viola, Eugenio e il piccolo Antonio giungono a Napoli, ma Raffaele è in procinto di avere una sorpresa “calcistica” destinata a non piacergli più di tanto. ...

Un POSTO al sole anticipazioni : SUSANNA non supera l’esame e… : Grandi manovre allo studio Navarra: nelle prossime puntate di Un posto al sole, Ugo Alvini De Carolis (Raffaele Imparato) comunicherà a Niko (Luca Turco) che intende aggiungere allo staff Beatrice Lucenti (Marina Crialesi). Un nuovo elemento a bordo, dunque! Ma intanto ci sarà un’avvocatessa che “tecnicamente” non si potrà ancora definire tale: SUSANNA (Agnese Lorenzini), infatti, sarà bocciata all’esame e ciò, a parte il ...

Un POSTO al sole anticipazioni : ELENA entra ai cantieri - ecco cosa farà… : Sia pure con una presenza a tratti discontinua, il personaggio di ELENA Giordano (Valentina Pace) è stato grande protagonista nell’ultimo anno di Un posto al sole, prima con la vicenda del quadro rubato a casa Ferri e poi con la lunga trama legata alle avances dell’avvocato Enriquez (passando anche dai problemi collegati alla figlia Alice e al suo boyfriend Marco). Da qualche settimana, come del resto vi avevamo ampiamente ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2018 : Mentre Vera è sempre più sotto pressione a causa della faida tra suo padre e Roberto, Otello si sente in colpa per aver mentito a tutti.

Un POSTO al Sole : anticipazioni 1 – 5 ottobre 2018. Ascolti in calo per la storica soap di Rai3 : Patrizio Rispo Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. La soap napoletana, complice la forte concorrenza di ben tre game show (Rai1, Tv8, Nove), di due talk show (Rete4 e La7), dell’immarcescibile Striscia la Notizia (Canale5) e del Tg2 (Rai2), in questo inizio di stagione ha visto assottigliare leggermente la propria platea. A seguire le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini sono, infatti, ogni sera una media di circa ...

UN POSTO AL SOLE - cosa succede martedì 2 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 2 ottobre 2018: Otello (Lucio Allocca) si vergogna e si sente in colpa per aver mentito a tutti. L’uomo vive un momento di profondo sconforto, che getta nell’apprensione tutti i suoi cari… La tregua tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Valerio è già finita… Le tensioni tra Roberto e Valerio travolgono anche Vera (Giulia Schiavo), turbandola e mettendola ancora di ...

Un POSTO al Sole anticipazioni puntate 8 -12 ottobre 2018 : tutti i sospetti su Ferri : Ecco per Un Posto al Sole le anticipazioni delle puntate della prossima settimana, quella compresa fra l’8 e il 12 ottobre 2018. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) verrà costantemente spiato e messo sotto accusa. Susanna sarà sempre più nervosa e delusa mentre Marina (Nina Soldano) sarà sempre impegnata con le sue indagini. Un Posto al Sole anticipazioni 8 -10 ottobre 2018 Lunedì 8 ottobre 2018 Siamo arrivati alla puntata n. ...