Un mammut clonato ci salverà dal surriscaldamento globale

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Raccontano gli storici e i paleontologi che c’è stata l’epoca delle glaciazioni, in cui vivevano molte specie di animali che ora non esistono più: il rinoceronte lanoso, la tigre dai denti a sciabola e il. Tutti estinti e per ora rivisti solo al cinema. Solo per ora però, perché c’è chi sta lavorando alla «rinascita» del più grande di tutti, il. Non una rinascita virtuale come può essere quella dei cartoni animali modello Era Glaciale, ma un vero ritorno alla vita come quello immaginato da Michael Crichton e portato sul grande schermo da Steven Spielberg in Jurassic Park. Resuscitare i, secondo i ricercatori, non servirebbe però solo per popolare un parco per turisti, ma potrebbe servire anche come metodo per abbassare la temperaturadella Terra. Quando pascolavano per la Siberia, itenevano sotto controllo il proliferare di piante e alberi, ...