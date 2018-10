Ue | Salvini |  Moscovici parla a vanvera | l' Italia non è razzista

agi

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) "Moscovici parla a, innon c'è nessun razzismo o xenofobia, ma finalmente un governo scelto dai cittadini che ha bloccato gli scafisti e chiuso i porti ai clandestini. Siamo stufi degli insulti che arrivano da Parigi e da Bruxelles". Ad affermarlo è il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo. "Glini hanno scelto un governo decisamente euroscettico e xenofobo che, sulle questioni migratorie e di bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei", aveva detto in mattinata il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, in un passaggio del suo intervento all'Ocse, a Parigi. Moscovici ha fatto una lunga premessa sulla "responsabilità" della classe dirigente europea e sul deficit democratico delle istituzioni Ue in diversi passaggi della ...