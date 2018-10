Ucciso da un cacciatore | è giallo sul fucile accanto a Nathan | aveva matricola abrasa

Il fucile trovato vicino al corpo di Nathan Labolani - Ucciso da un cacciatore - aveva la matricola abrasa : aveva la matricola abrasa il fucile calibro 12 trovato vicino al corpo di Nathan Labolani, il 18enne ucciso domenica a Apricale, in provincia di Imperia, da un cacciatore di 29 anni di Ventimiglia, che ha sparato scambiandolo per un cinghiale durante una battuta di caccia. Lo si apprende da fonti inquirenti, che sono al lavoro per scoprire la provenienza dell'arma. Il pm Luca Scorza Azzarà che indaga sulla vicenda, nel frattempo, ha ...

“Vado a farmi un giro - porto il cane” - l’ultimo messaggio del 19enne Ucciso dal cacciatore : Il racconto del padre di Nathan Labolani, il giovane di Apricale ucciso per errore da un cacciatore che lo aveva scambiato per un cinghiale nella mattinata di domenica scorsa: "Nathan non è mai andato a caccia. Mio figlio era abituato ad andare per boschi ma raccoglieva funghi. Voglio la verità"Continua a leggere

Ucciso da un cacciatore - procura : 'La vittima aveva un fucile' - Nathan al telefono : 'Papà mi hanno sparato' : Nathan Labolani, il 19enne di Apricale (Imperia) Ucciso per errore con un colpo di fucile all'addome da un cacciatore di 29 anni, aveva un fucile da caccia calibro 12 e una cinquantina di munizioni, ma senza aver mai preso il porto d'armi. E' quanto riferito dalla procura di Imperia. Non è escluso quindi che il ragazzo stesse a sua volta cacciando. L'uomo che ha Ucciso il 19enne è indagato per omicidio colposo.--L'arma è stata ritrovata accanto ...

