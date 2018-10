Turchia | inflazione record a settembre | dato più alto degli ultimi 15 anni

Turchia - inflazione galoppa - Banca centrale annuncia aumento tassi : Roma, 3 set., askanews, - Con una inflazione che minaccia di raggiungere il 20 per cento, la Banca centrale della Turchia ha finito per pre annuncia re un rialzo dei tassi di interesse al direttorio che ...

Inflazione ancora in rialzo in Turchia. La Lira continua a sprofondare : Si fa sempre più drammatica la situazione della Turchia. Questa mattina il Türkiye statistik Kurumu (l'Ufficio nazionale di statistica di Ankara) ha reso noto che l'Inflazione è andata in salita per il quinto mese consecutivo (dopo aver vissuto un breve rallentamento nei 4 mesi precedenti). L'indice dei prezzi al consumo ad agosto ha segnato una crescita del 17,90% annuo (superiore al 17,60% del consensus di Bloomberg) contro il 15,85% ...