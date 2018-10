Tsunami in Indonesia | superate le 1400 vittime | altro video impressionante

Il numero delle persone morte per il terremoto e lo Tsunami in Indonesia è salito a 1.374 : Il numero delle persone morte a causa del terremoto di magnitudo 7.4 che c’è stato il 28 settembre nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, seguito poi da uno tsunami, è salito a 1.374. Il direttore dell’agenzia nazionale che si occupa della The post Il numero delle persone morte per il terremoto e lo tsunami in Indonesia è salito a 1.374 appeared first on Il Post.

Indonesia - dopo sisma e Tsunami paura per l'eruzione del vulcano Soputan : Sciacalli, esercito a Palu - Il Paese è sempre in emergenze. L'esercito è stato inviato nella città portuale di Palu per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche, il locale aeroporto ...

Indonesia senza pace : dopo terremoto e Tsunami erutta anche il vulcano Soputan : Incubo in Indonesia: dopo i terremoti e lo tsunami della scorsa settimana, l'isola di Sulawesi è ora scossa dall'eruzione del vulcano del Monte Soputan. Le autorità hanno ordinato alla popolazione nel raggio di 4 chilometri di abbandonare l'area a causa della minaccia costituita da lava e fumo.Continua a leggere

Terremoto e Tsunami in Indonesia : il tragico bilancio sale ancora [GALLERY] : Il bilancio delle vittime del Terremoto e dello tsunami che la scorsa settimana hanno devastato Palu, sull’isola Indonesiana di Sulawesi, è salito a 1.407 morti: lo ha reso noto la Protezione civile locale. L’esercito ha inviato soldati nella città portuale per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche, il locale aeroporto ed impedire lo ...

Indonesia : vulcano erutta dopo terremoto e Tsunami/ Ultime notizie - allerta lava e fumo : 1400 morti a Sulawesi : Indonesia, 1347 morti dopo terremoto e tsunami. Ultime notizie, 60mila sfollati, centinaia i dispersi, ci sono 200mila persone che hanno bisogno di aiuto(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:00:00 GMT)

Indonesia - dopo terremoto e Tsunami erutta vulcano : colonna di fumo di 6mila metri. A Sulawesi 1400 morti : dopo il terremoto e lo tsunami, che finora hanno restituito i cadaveri di 1400 persone, l’isola Indonesiana di Sulawesi è stata scossa questa mattina dall’eruzione del vulcano Soputan nella provincia del Nord. L’eruzione ha formato una colonna di fumo e cenere che ha raggiunto un’altezza di circa seimila metri. Le autorità hanno consigliato alla popolazione di evitare un’area fino a 6,5 chilometri a sudovest del vulcano ed hanno avvisato i ...

Incubo indonesiano : dopo il sisma e lo Tsunami - ora arriva anche l'eruzione : dopo i terremoti e lo tsunami della scorsa settimana, che hanno già causato oltre 1200 morti, una nuova catastrofe naturale si abbatte su Sulawesi. L'isola indonesiana deve ora fare i conti con l'eruzione del vulcano del Monte Soputan, situato all'estremità settentrionale dell'atollo.Come riferisce 'Business Times', le autorità hanno ordinato alla popolazione nel raggio di 4 chilometri di abbandonare l'area a causa della ...

Indonesia : dopo terremoto e Tsunami - Sulawesi colpita dall’eruzione del vulcano Soputan [FOTO e VIDEO] : L’isola di Sulawesi, dove la scorsa settimana si è verificato il devastante terremoto magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha travolto Palau e Donggala, sta affrontando in queste ore anche l’eruzione del vulcano Soputan, sito a circa 600 km da Palau, nel nord dell’isola. Dal vulcano si è alzata una colonna di cenere e fumo alta 4 km, che per il momento non ha causato interruzioni al traffico aereo. Il numero delle vittime del ...

INDONESIA - TERREMOTO E Tsunami : 1350 MORTI/ Ultime notizie - 45 arresti per saccheggi : si cercano sopravvissuti : INDONESIA, 1347 MORTI dopo TERREMOTO e TSUNAMI. Ultime notizie, 60mila sfollati, centinaia i dispersi, ci sono 200mila persone che hanno bisogno di aiuto(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:29:00 GMT)

Indonesia : sopravvissuta allo Tsunami dà alla luce 3 gemelli : Una storia a lieto fine nella tragedia: una donna Indonesiana ha dato alla luce tre gemelli dopo essere stata costretta a vivere in tenda a causa dei devastanti terremoti e tsunami che hanno colpito l’isola di Sulawesi in Indonesia. Come racconta il Mirror, i tre bimbi – due femmine e un maschio – sono nati con un parto cesareo dopo che la madre, la 31enne Atina, è stata trasferita d’urgenza in aereo da una zona ...

Indonesia - caos aiuti dopo lo Tsunami : la polizia spara sulla folla. I morti sono 1.350 Foto : Nei pochi market rimasti in piedi esplode il fenomeno saccheggio: già 45 arresti. S’impenna il bilancio delle vittime sepolte nelle fosse comuni

Indonesia - sempre più morti per Tsunami : 17.07 Si aggrava ancora il tragico bilancio del terremoto e del conseguente tsunami a Sulawesi, in Indonesia: il numero delle vittime è salito a 1.347 morti accertati, secondo il nuovo aggiornamento dell'agenzia di Protezione civile Indonesiana. I feriti sono oltre 800 ma a preoccupare è il numero dei dispersi ancora incerto.

INDONESIA - TERREMOTO E Tsunami : 1234 MORTI/ Ultime notizie - popolo frustrato : "Soccorsi aiutano prima i ricchi" : INDONESIA, TERREMOTO e TSUNAMI: oltre 1200 MORTI. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi di 34 studenti di teologia, ma si teme per la sorte di altri 52 attualmente dispersi.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:14:00 GMT)

