Trump | Stato di New York indaga su accuse di elusione fiscale dopo inchiesta Nyt Lui

Stato NY indaga su accuse Nyt a Trump : ANSA, - WASHINGTON, 3 OTT - Lo Stato di New York vuole vederci chiaro sulle accuse di elusione fiscale mosse dal New York Times a Donald Trump e ha deciso di indagare per approfondire la questione. Il ...

In Usa è battaglia sul giudice «molestatore» ma Trump - che lo ha scelto - lo difende : Donald Trump è tornato a difendere il giudice Brett Kavanaugh, da lui nominato alla Corte suprema, definendo le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti «totalmente politiche». «È un uomo ...

Trump : "Invadere Iraq e Afghanistan è stato il peggior errore degli Usa" : 'Non dovevamo invadere l' Afghanistan e l' Iraq '. Sono queste le parole affermate da un rammaricato Donald Trump in un'intervista rilasciata oggi dal quotidiano online The Hill . L'attuale presidente ...

Il New York Times scrive che l’amministrazione Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” venezuelani : Secondo il New York Times, nel corso del 2017 l’amministrazione di Donald Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” Venezuelani nel corso di alcuni incontri rimasti finora segreti. Sotto Nicolás Maduro, il Venezuela The post Il New York Times scrive che l’amministrazione Trump ha parlato di un possibile colpo di stato in Venezuela con alcuni “ribelli” Venezuelani ...

George Papadopoulos - ex consigliere di Trump - è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia : George Papadopoulos, ex consigliere del presidente americano Donald Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI durante le indagini sulle ingerenze russe nelle ultime elezioni presidenziali americane. La pena è molto contenuta perché da diversi The post George Papadopoulos, ex consigliere di Trump, è stato condannato a 14 giorni di carcere per aver mentito all’FBI sulla Russia appeared first on Il Post.

John McCain - oggi sepoltura privata/ Video ultime notizie : bufera su Trump - “è stato irrispettoso” : Funerali John McCain, Usa: l'addio al senatore repubblicano a Washington senza Trump, grande assente non invitato alle esequie. Gli elogi funebri richiesti espressamente a Obama e Bush Jr.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 16:29:00 GMT)

Nessun progresso sul nucleare - Trump cancella il viaggio del segretario di Stato Pompeo in Corea del Nord : Nuovo strappo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente americano, Donald Trump, ha cancellato il viaggio nel paese asiatico del segretario di Stato, Mike Pompeo, previsto per la prossima settimana. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola Coreana", ha spiegato il tycoon su Twitter.I have asked Secretary of State Mike ...

Uragano Lane minaccia le Hawaii - Trump dichiara lo stato di emergenza - : Il governatore dello stato, David Ige, ha esortato i residenti a fare scorte di viveri e acqua per almeno due settimane. Uffici pubblici chiusi e supermercati svuotati

Usa - l’uragano Lane spaventa le Hawaii : Trump dichiara lo stato di emergenza : Il presidente Trump ha firmato lo stato di emergenza per le Hawaii per l’arrivo dell’uragano Lane. Secondo i metereologi, il ciclone tropicale, al momento di categoria 4, con venti tra i 200 e i 250 km/h, potrebbe abbattersi sull’arcipelago già questa sera. Sono previste forti piogge e venti e non sono esclusi allagamenti. Il governatore David Ige ha invitato i residenti a fare scorte di cibo ed acqua e di mettersi al riparo o ...

Trump : "Chi è stato trattato peggio? Manafort o Al Capone? : Paul Manafort trattato peggio di Al Capone . Così il presidente americano Donald Trump ha paragonato in un tweet il trattamento riservato al suo ex manager della campagna elettorale al famigerato ...

California in fiamme : 38mila sfollati e 500 case distrutte. Trump : stato emergenza : Brucia la California. Il Carr Fire, il devastante incendio che sta mettendo in ginocchio il nord dello stato attorno a Redding, ha già fatto cinque vittime e almeno nove persone risultano...

