Tria tenta di arginare Di Maio | ' Non faremo saltare i conti'

MANOVRA/ Le virgole e le riserve pronte ad accontentare Salvini - Di Maio e Tria : "Il governo italiano ha ragione a voler fare come la Francia" dice Mario Deraglio. Anche perché la Commissione Ue "non vorrà arrivare alle sanzioni".

Scarperia - uccide il figlio di un anno : Pa Tria rchi tenta il suicidio dalla passerella del Tribunale : L'uomo venerdì sera ha anche ferito la compagna e la figlia. Era diretto in procura per il conferimento dell'incarico per l'autopsia

FINANZA/ Tria & legge di bilancio - tentazione Tremonti : Tria , di ritorno dalla Cina, dovrebbe convocare subito una cabina di regia. Perché sul deficit girano troppe cifre. Così il governo perde credibilità, non solo sui mercati. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 06:01:00 GMT)SPREAD E RATING/ Gli scontri Salvini-Di Maio preparano la mazzata di Moody's, di U. BertoneVENDITA BTP/ Le sparate di Salvini e Di Maio ci costano 2,8 miliardi in più, di S. Luciano

IsTria - donna cade in mare da nave crociera : salva dopo 10 ore/ Ultime notizie : incidente o tentato suicidio? : Istria, donna cade in mare da nave crociera: salvata dopo essere rimasta dieci ore in acqua, ricoverata ma non in pericolo di vita. Solo una caduta accidentale o tentato suicidio?(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 17:53:00 GMT)