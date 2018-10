Tria | «Non faremo finanza allegra Nel 2019 aumento del deficit | poi riduzione»

IndusTriali scettici. Credito al Governo - ma affiora il timore del "vorrei ma non posso" : "Partiamo dal ponte Morandi, prendiamolo come simbolo. In quanto tempo si ricostruisce? Le infrastrutture collegano le periferie con il centro: quando si fanno?". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia fa scattare il cronometro dell'Associazione sul feeling con il Governo, parlando seduto accanto al ministro dell'Economia Giovanni Tria in occasione della presentazione del rapporto del Centro studi dell'associazione. Il mood ...

Manovra - Tria : "Questo non è un governo dalla finanza allegra" : LaPresse, Giovanni Tria rassicura: "Questo non è un governo dalla finanza allegra, i conti pubblici non salteranno per dare spazio alle promesse". Il ministro dell'Economia poi spiega: "Gli impegni del governo saranno mantenuti con una forte gradualità, nel corso della legislatura".

ConfindusTria : “Non smontare la riforma delle pensioni”. Tria : “In futuro il deficit si ridurrà” : Nelle ore in cui è attesa la nota di aggiornamento al Def, approvata da quasi una settimana e non ancora pubblicata, il presidente di ConfindusTria Vincenzo Boccia spiega che «il problema non è se il governo sfonda di un punto o meno, ma che lo sfondamento comporti la crescita economica». Sforare il deficit, previsto per il prossimo anno al 2,4%, n...

Manovra - ConfindusTria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Tria tenta di arginare Di Maio : 'Non faremo saltare i conti' : 'Assicureremo dal prossimo anno ad una accelerazione rispetto al passato della riduzione del debito', garantisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria parlando alla platea del convegno del centro ...

Tria : conti non salteranno per promesse : 12.46 Il governo si pone "l'obiettivo di eliminare entro 2 anni il divario di crescita con l'Europa e assicurare una riduzione costante del rapporto tra debito e Pil". Così il ministro dell'economia Tria al seminario di ConfindusTria. Serve una "ripresa vigorosa",che stimoli una "crescita endogena".Dopo il 2019 "si ridurrà gradualmente il deficit", spiega. La Manovra non è improntata a "...

Nuovo vertice per il Def - Tria : "Non è finanza allegra" : Il governo stringe sul Nadef, la nota di aggiornamento del Def che sarà presentata oggi alle commissioni parlamentari per il via libera di Camera e Senato entro il 10 ottobre.A Palazzo Chigi si tiene un Nuovo vertice tra Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Giovanni Tria e Enzo Moavero. Si tratta delle ultime riletture e messe a punto del documento che sarà poi trasmesso alle Camere."L'obiettivo del governo è ...

Tria : conti non salteranno per promesse : 12.46 Il governo si pone "l'obiettivo di eliminare entro 2 anni il divario di crescita con l'Europa e assicurare una riduzione costante del rapporto tra debito e Pil". Così il ministro dell'economia Tria al seminario di ConfindusTria. Serve una "ripresa vigorosa",che stimoli una "crescita endogena".Dopo il 2019 "si ridurrà gradualmente il deficit", spiega. La Manovra non è improntata a "una finanza allegra",che faccia"saltare i conti pubblici ...

Tria : rialzo deficit non sfascia i conti. Di Maio : reddito cittadinanza non per spese immorali : Il ministro dell'Economia durante il suo intervento alla presentazione del rapporto `Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica´ del Centro Studi di ConfindusTria ha precisato ...

