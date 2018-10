Tria e Salvini | deficit e debito scenderanno CSC lancia alert fuga capitali e rischio

MANOVRA - Tria “CALO DEFICIT DA 2020”/ Ultime notizie Salvini “oggi si chiude Def” : nuove critiche da Moscovici : MANOVRA Economica, Di Maio "DEFICIT al 2,4% nel 2018, poi si vedrà": Ultime notizie, oggi nuovo vertice Governo con TRIA. Modifica Def con riduzione debito dai prossimi anni?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Manovra - ConfindusTria : rischio aumento tasse. Di Maio e Salvini : «Il Governo non torna indietro» : Nuovo scontro sui conti italiani. Confindustria, tramite il suo centro studi vede nero, nonostante il deficit al 2,4% e Di Maio risponde per le righe. A ballare è lo spread che, in...

Tu quoque - AusTria : Italia isolata nella battaglia per la flessibilità - gli amici sovranisti non soccorrono Salvini : Ci si mette anche l'Austria. Nemmeno Vienna spezza una lancia a favore dell'Italia, ormai nel mirino degli attacchi europei per una manovra economica con il deficit schizzato al 2,4 per cento del pil. Oggi all'Ecofin, il consiglio dei ministri dell'Economia dei paesi Ue riunito a Lussemburgo, sul governo di Roma si sono abbattute le critiche della maggioranza degli Stati membri, a partire proprio dal presidente di turno: l'Austriaco Hartwig ...

Def - Giovanni Tria e il retroscena : 'Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : ... che hanno stravolto le previsioni del titolare dell'Economia. Tria ha dovuto ingoiare il deficit al 2,4% , ma sono da verificare ora le simulazioni e l'impatto su crescita e debito.

Salvini a Napoli : "Via la paTria potestà ai genitori dei baby camorristi" : La visita tra applausi e proteste. Il ministro dell'Interno promette "il pugno duro" su immigrazione e sicurezza. "In città 100 uomini delle forze dell'ordine in più entro fine anno"

Tria rassicura l'Ue - ma Juncker : saremo rigidi o l'euro rischia | Salvini : nessuno si beve le sue minacce | Conte : dialogo senza pregiudizi : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Tria torna a Roma - l'allarme di Juncker : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : «Ci sono regole e sono uguali per tutti perché i nostri futuri» di Paesi dell'eurozona «sono legati», ha replicato il ministro dell'economia Bruno Le Maire rispondendo a una domanda sull'Italia. In ...

Tria torna a Roma - l’allarme di Juncker : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : Il ministro dell'Economia rientrato in serata a Roma e non parteciperà all'Ecofin. Le critiche di Moscovici e Dombrobskis: «A prima vista non rispetta le regole», «Italia sceglie più spesa, ma pagano gli italiani»