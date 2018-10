Tria ammette | ' forte gradualità in realizzazione promesse contratto di governo Niente

Migranti - Salvini ammette ' Di questo passo per rimpa Tria rli tutti ci vorranno 80 anni' : Dopo tre mesi al Viminale, guardando i numeri dei rimpatri di Migranti irregolari effettuati, Matteo Salvini si è accorto di quello che era noto ed evidente a tutti da mesi. ' Per ora l'unico accordo ...

Migranti - Salvini ammette : " Di questo passo per rimpa Tria rli tutti ci vorranno 80 anni" : Il ministro dell'Interno annuncia una missione in Tunisia entro il mese e promette nuovi accordi con i paesi d'origine

Atac Roma - ok al piano indusTriale : il tribunale fallimentare ammette il concordato : E’ la prima grande vittoria della giunta Raggi sul fronte Atac. Il tribunale fallimentare ha ammesso la società capitolina dei trasporti al concordato in continuità. A poco meno di un anno dalla decisione presa dal cda di via Prenestina, il collegio di giudici ha reputato valido il piano industriale depositato dal presidente Paolo Simioni per il rilancio dell’azienda, strozzata da debiti complessivi per 1,3 miliardi di euro. ...