Tredici anni dopo l’Italia cala il… poker | Inter e Napoli completano la festa | è una

Litiga con la madre e si lancia dal balcone : muore a Tredici anni Era in crisi per la separazione dei genitori : Un adolescente di 13 anni ha Litigato con la mamma e si è lanciato dal balcone, morendo sul colpo. È successo nel primo pomeriggio a Borzoli, sulle alture di Genova. La donna è stata ricoverata in ...

Genova - litiga con la madre e si lancia dal balcone : muore a Tredici anni. Era in crisi per la separazione dei genitori : Un adolescente di 13 anni ha litigato con la mamma e si è lanciato dal balcone, morendo sul colpo. È successo nel primo pomeriggio a Borzoli, sulle alture di Genova. La donna è stata ricoverata in ...

Scappa di casa a Tredici anni - ora chiede scusa al padre e ritorna da maggiorenne : Una storia con un lieto fine quella di Maria H. e la sua famiglia, finalmente riunita dopo 5 anni dalla scomparsa volontaria della figlia. Era il 2013 quando Maria scappò di casa a soli 13 anni. Ora ...