"Tre miliardi di mancato risparmio - impatto molto limitato". Confindustria spegne l'allarmismo sullo spread : Un mancato risparmio ipotetico di tre miliardi di euro, un "impatto molto limitato". È l'effetto della risalita dello spread tra i titoli di stato italiani (btp) e i bund tedeschi, avvenuta nelle ultime settimane, sulla spesa per interessi sul debito pubblico italiano. A scriverlo è il Centro Studi di Confindustria, nel suo report "Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica", illustrato alla presenza del ...

Poroshenko si rifiuta di restituire debito di Tre miliardi di dollari alla Russia - : Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko è fiducioso che l'Ucraina non restituirà alla Russia un debito di tre miliardi di dollari. Lo ha detto parlando all'apertura del forum "Innovazioni, ...

La manovra è 'monsTre' - 40 miliardi - - la metà finanziata in deficit : DI MAIO E SALVINI PIEGANO LA RESISTENZA DI TRIA Il ministro dell'economia Tria, dopo un lunghissimo braccio di ferro con il premier pentastellato Di Maio , spalleggiato dall'alleato Salvini, alla ...

Ecco la manovra del governo del cambiamento : Tre miliardi al Sud per sgravi e incentivi : I dossier da portare in manovra per Barbara Lezzi sono sempre gli stessi: la regola del 34% per portare al Mezzogiorno un terzo degli investimenti complessivi in un territorio dove vive il terzo...

Google poTrebbe pagare 9 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari su iOS : L'analista Rod Hall ritiene che Google nel 2018 potrebbe arrivare a pagare ad Apple fino a 9 miliardi di dollari per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari L'articolo Google potrebbe pagare 9 miliardi di dollari ad Apple per rimanere il motore di ricerca predefinito di Safari su iOS proviene da TuttoAndroid.

Ferrovie pronta a investire 6 miliardi nei Treni dei pendolari : Gianfranco Battisti, nuovo ad delle Ferrovie dello Stato (Foto Piero Cruciatti / LaPresse) Dalle osservazioni sul piano industriale per il periodo 2019-2023 in audizione oggi alla Camera in Commissione Trasporti, il nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, ha sottolineato due punti: un piano di investimenti di oltre 6 miliardi di euro per i treni destinati ai pendolari e l’apertura a valutare possibili ...

5G - Wind Tre continua a giocare al rialzo : offerte sopra i 5 miliardi : Presentazione di progetti sul 5G (Getty Images) I rilanci per le frequenze del 5G sfondano il tetto dei 5 miliardi di euro. Più del doppio della cifra minima che il governo considerava di incassare. Un miliardo in più delle migliori previsioni degli analisti. Il testa a testa tra chi offre di più per aggiudicarsi le frequenze su cui viaggeranno le reti mobili di quinta generazione non sembra arrestarsi. Così, a venti giorni dall’inizio ...

Tregua con Tria e disavanzo all'1 - 9% : "Ma ora 36 miliardi di investimenti" : I grillini e i leghisti insistono per sfondare fino al due per cento. C'è tempo fino a giovedì per presentare la nota al Def. L'obiettivo sarà convincere l'Europa sul piano Savona: scorporare dal ...

Auto storiche - un giro d’affari da olTre due miliardi di euro all’anno : Quanto vale, in Italia, il fatturato annuo prodotto dai superalcolici, considerato uno tra i più redditizi a livello globale? Circa 1,2 miliardi di euro. A sorpresa, il motorismo storico lo supera, toccando la vetta di quasi 2,2 miliardi di euro l’anno: lo dice il rapporto di Istituto Piepoli presentato al Senato da ASI (Automotoclub Storico Italiano), ACI e FMI, al loro primo incontro dopo la “riappacificazione”. Lo scisma tra le prime ...

«Versace verso la vendita» : Kors o Tiffany poTrebbero acquistare la casa di moda per 2 miliardi di dollari : Potrebbe essere arrivato il momento del passaggio di mano di Versace. Secondo il Corriere della Sera in campo per l'acquisto della casa di moda, dopo le voci circolate la scorsa settimana, ci...

«Versace verso la vendita» : Kors o Tiffany poTrebbero acquistarla per 2 miliardi di dollari : Potrebbe essere arrivato il momento del passaggio di mano di Versace. Secondo il Corriere della Sera in campo per l'acquisto della casa di moda, dopo le voci circolate la scorsa settimana, ci sarebbe ...

Sky - all'asta Comcast batte Fox. Ora la lo società vale olTre 35 miliardi di euro : MILANO - Comcast vince il primo round nell'asta che dovrebbe portarla alla conquista di Sky. L'offerta del colosso della tv via cavo 17,28 sterline per azione, ha infattu superato quella di Fox, ferma ...

Dall’asta 5G arriva un tesoretto da olTre 2 miliardi - dove finirà? : Con i rilanci di ieri la base d’asta è stata già superata di quasi 2 miliardi, un extragettito destinato a crescere e che potrebbe finire a sorpresa anche nell’orbita manovra, seppure con dei paletti ben precisi. Anche grazie al meccanismo di gara multibanda disegnato dall’Authority per le comunicazioni, per lo Stato si configura un risultato ben superiore alle attese...

Istat : pil 2017 più buono - +1 - 6% - - ma rapporto deficit/pil più alto e l'evasione olTre 36 miliardi : E' in questo scenario che si muovono i conti del governo, alle prese anche con la conferma sui dati dell'evasione dell'iva. Siamo al primo posto in Europa. Lo stato perde quasi 36 miliardi -