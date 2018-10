Traini condannato a 12 anni per la strage di Macerata

Luca Traini è stato condannato a 12 anni - e chiede scusa : Luca Traini è stato condannato a 12 anni con l'aggravante dell'odio razziale. Lo hanno stabilito i giudici della corte d'assise di Macerata dopo una camera di consiglio durata meno di 2 ore. La condanna accoglie dunque in pieno la richiesta del pubblico ministero, Giov anni Giorgio, e in particolare i reati di strage, porto abusivo d'armi, danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale (Repubblica). ...

Luca Traini condannato a 12 anni per la sparatoria di Macerata : Luca Traini , l’autore del raid di Macerata contro i migranti del 3 febbraio scorso, è stato condannato a dodici anni di reclusione con l’aggravante dell’odio razziale. È quanto hanno stabilito i giudici della corte d'assise di Macerata dopo una camera di consiglio durata meno di 2 ore. In aula Traini si era scusato per quanto compiuto.Continua a leggere

Luca Traini è stato condannato a 12 anni : Il tribunale ha accolto le richieste dell'accusa nei confronti dell'autore dell'attentato di Macerata in cui furono feriti sei stranieri The post Luca Traini è stato condannato a 12 anni appeared first on Il Post.