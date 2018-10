Traini chiede scusa in apertura di udienza ' In carcere ho capito che il colore della

Sparò ai migranti - pm chiede 12 anni. Traini : «Scusate - non sono razzista» : «Scusate, ho sbagliato». Lo ha detto Luca Traini, autore del raid a colpi di pistola contro migranti a Macerata il 3 febbraio scorso, durante il processo con rito abbreviato (a porte...

Traini chiede scusa in aula : "Ho capito che il colore della pelle non c'entra" : Il 3 febbraio 2018 Luca Traini seminò il panico a Macerata, ferendo a colpi di pistola sei nordafricani. Stamani è ricomparso davanti alla Corte d"assise per la quinta udienza del processo (con il rito abbreviato) che lo riguarda. Deve rispondere di strage, tentato omicidio plurimo e danneggiamenti aggravati dall"odio razziale: rischia una condanna da 7 a 24 anni, a seconda dei reati che gli saranno riconosciuti.In aula Traini con una ...