Traini ai giudici | «Ho sbagliato»

Pamela Mastropietro - Luca Traini in aula ai giudici : “Scusate - ho sbagliato. Non provo odio razziale” : Era il 3 febbraio e Macerata fu sconvolta da un raid contro sei stranieri. Il giorno prima un cittadino nigeriano era stato fermato per lo scempio sul corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scappata da una comunità e trovata a pezzi in un trolley. Oggi il 29enne, che dopo l’agguato fece il saluto davanti al monumento dei Caduti, ai giudici della corte d’Assise dice: “Scusate, ho sbagliato”. Luca Traini, durante il ...