Tottenham-Barça 2-4 | aprono Coutinho e Rakitic | Messi illumina

Risultati Champions League – Spettacolo a Wembley - poker del Barça al Tottenham. Ok Atletico - Porto e Borussia : Gol e Spettacolo a Wembley, il Barcellona domina e vince 4-2 contro il Tottenham. Nessun problema per Porto e Borussia, soffre l’Atletico con il Brugge Gol e Spettacolo in questa notte di Champions League, che regala Spettacolo soprattutto a Wembley dove Tottenham e Barcellona non si risparmiano affatto. Vincono i blaugrana 2-4, grazie al poker firmato da Coutinho, Rakitic e doppietta di Messi che vanificano i sigilli di Kane e ...