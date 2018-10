Torna il treno storico in Pedemontana

Salvini : ''BenTornata alla capotreno che ha invitato due zingari a non rompere le p...'' : 'In prospettiva mi piacerebbe che il taser fosse presente in tanti ambienti, penso ad esempio ai treni su cui si viaggia' perché 'non può essere...

Annuncio razzista sul treno - la dipendente Trenord Torna in servizio. “Non sarà licenziata” : È rientrata al lavoro e con ogni probabilità non verrà licenziata. La capotreno del Milano-Mantova che lo scorso 7 agosto diffuse un messaggio negli altoparlanti contro gli zingari, come anticipato dal Corriere della Sera, rischia al massimo una sanzione. Il suo ritorno sui convogli è stato festeggiato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con un tweet: “Buon lavoro brava capotreno, non sei sola“. La donna era finita al ...

