Torino | la Lega attacca l' Arci | Fa sconti sull' iscrizione solo ai rifugiati | basta

Torino : delegazione dell'Unicef incontra il Questore di Torino Francesco MESSINA : Quest'anno Unicef Italia destinerà una parte del ricavato delle vendite al sostegno del progetto Unicef "Yemen", teatro di una delle più gravi crisi umanitarie del mondo ed una parte al Fondo ...

Olimpiadi - Toninelli sfida la Lega : «Torino è la miglior candidata unica» Video Emiliano : è un imbambolato : Il ministro pentastellato spariglia le carte dopo che il governo aveva tolto l’appoggio alla candidatura a tre e dopo che erano rimaste in campo solo Milano e Cortina. «Ma il governo non metterà un euro» ribadisce.

Olimpiadi - Toninelli sfida la Lega : «Torino è la miglior candidata unica» Video : Il ministro pentastellato spariglia le carte dopo che il governo aveva tolto l’appoggio alla candidatura a tre e dopo che erano rimaste in campo solo Milano e Cortina. «Ma il governo non metterà un euro» ribadisce.

Olimpiadi - Toninelli : 'Torino per me scelta migliore ma condivideremo soluzione con Lega' : "Rimango personalmente dell'idea che quella di Torino sia la scelta migliore da tutti i punti di vista, soprattutto da quello della convenienza economica e strutturale vista l'esperienza passata, e ...

Toninelli sfida la Lega sulle Olimpiadi : “Torino è la scelta migliore” : «Rimango personalmente dell’idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, soprattutto della convenienza economico e strutturale, vista l’esperienza passata, e che l’idea di tre città sia quanto meno caotica e difficilmente percorribile e anche la più costosa in termini di soldi pubblici». Così il ministro delle Inf...

Olimpiadi invernali 2026 - Toninelli contro la Lega : 'Torino sola era meglio' : 'La proposta è morta qui', ha sentenziato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deLega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. 'Ho lavorato per arrivare a soluzione condivisa', ma 'sono ...

Olimpiadi - Toninelli in rotta di collisione con la Lega : "Torino da sola la scelta migliore - no al tridente con Milano e Cortina" : Il ministro appoggia la decisione della sindaca Appendino di insistere sulla candidatura unica della città subalpina ai Giochi 2026: "So che il Carroccio fa ragionamenti diversi, troveremo una soluzione condivisa come sempre"

Olimpiadi - Toninelli in rotta di collisione con la Lega : "Torino è la scelta migliore - no al tridente con Milano e Cortina" : Il ministro nel capoluogo piemontese: "So che il Carroccio fa ragionamenti diversi, troveremo una soluzione condivisa come sempre"

Olimpiadi : Molinari (Lega) - possibile intesa tra Torino - Milano e Cortina : Roma, 19 set. (AdnKronos) - “La Lega ha lavorato e continua a farlo con convinzione per portare le Olimpiadi a Torino, Milano e Cortina. Sul tavolo c’è una protocollo d’intesa, approvato, realizzabile e capace di far crescere l’indotto. Ora le tre città devono trovare un accordo comune e lasciare da

La nuova 500X rafforza il legame con il cinema e la città di Torino" : Altro fil rouge sottolineato dalla kermesse è stato quello che lega il marchio torinese al mondo del cinema, un rapporto di lunga data e che nel corso degli anni ha visto svariate vetture Fiat '...

Calciomercato Torino - Besiktas- Ljajic : nodo formula. Niang tra Rennes e Leganes : Calciomercato ancora protagonista in casa Torino : operazioni in entrata chiuse il 17 agosto, ultimo giorno utile per fare acquisti per le squadre italiane, trattative in corso invece per quel che ...

Torino - minaccia la Lega anticaccia inneggiando al Duce : il Tar gli nega il porto d'armi per il fucile : L'uomo aveva inviato agli ambientalisti la foto di un capriolo ucciso: "Non provate a fermarci o diventerete un trofeo". I giudici: "Non è affidabile"

Torino - agente spara per difendere collega : ferito immigrato : Attimi di terrore questa sera alla stazione di Torino Porta Nuova. Durante un controllo di polizia, un ventenne originario della Somalia è stato ferito con un colpo di pistola da un agente...

Torino : agente Polfer spara a un migrante per difendere un collega aggredito : Un ventenne somalo aveva aggredito un agente della polizia ferroviaria con un forchettone; un altro poliziotto gli ha sparato con la pistola d'ordinanza.Continua a leggere