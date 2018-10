Tomaso Montanari | Salviamo la Cultura | salviamo l' Italia

Tomaso Montanari - Il Deltaplano ferisce l'Umbria : Quale politica ha detto loro che, sì, un'alternativa è possibile? Che non sono obbligati a scegliere tra lo stravolgimento del loro territorio e della loro storia e una lenta morte per fame e oblio ...

‘L’aria della libertà – l’Italia di Piero Calamandrei’ - arriva in esclusiva su Loft lo spettacolo di Tomaso Montanari : ‘L’aria della libertà – l’Italia di Piero Calamandrei’ è lo spettacolo teatrale di Nino Criscenti e Tomaso Montanari che Loft vi offre in esclusiva sulla nostra piattaforma video. Nato dalla coproduzione di Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, Accademia Filarmonica Romana, Amici della Musica di Foligno, in collaborazione con l’Istituto Luce Cinecittà e la Biblioteca Archivio “ Piero Calamandrei”, che, dopo numerose tappe ...

Domeniche nei musei - la proposta di Tomaso Montanari : “Con 100 milioni cultura gratis per tutti” : Intervista allo storico dell'arte ed editorialista Tomaso Montanari, che sulla proposta di abolizione delle Domeniche gratis nei musei dichiara: "Giusto fermarle, creava condizioni invivibili per visitatori, opere e lavoratori. ?Ora si lavori per un patrimonio culturale gratuito sempre, per tutti. Basterebbero 100 milioni l'anno."Continua a leggere