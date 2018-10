Tifosi del Liverpool aggrediti a Napoli

Napoli - Tifosi del Liverpool aggrediti : un ferito : Napoli - Un tifoso del Liverpool , di 26 anni, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi ed è rimasto ferito - guarirà in 15 giorni - la notte scorsa nel centro di Napoli mentre era in compagnia di ...

Arrivano i Tifosi del Liverpool - Napoli presidiata da 500 agenti : La Gazzetta dello Sport racconta come il centro storico di Napoli sia presidiato da circa 500 agenti della Polizia. Qui alloggiano i tifosi inglesi ed proprio lì che si temono risse e problemi con i commercianti. ...

Inter - la nuova maglia del 2019-20 è a strisce oblique? Tifosi imbufaliti sui social : La stagione 2018-2019 ha preso via da poco più di un mese ma già si parla della possibile nuova maglia dell' Inter per l'annata prossima, il 2019-2020. Sportmediaset ha riportato come il sito ...

Juventus - cori discriminatori contro i Tifosi del Napoli : la curva dello Stadium rischia la chiusura : Il giudice sportivo potrebbe chiudere la curva dello Stadium dopo i cori rivolti dai tifosi juventini all’indirizzo di quelli napoletani La curva Sud dell’Allianz Stadium rischia di rimanere chiusa per un turno a causa dei cori rivolti dai tifosi della Juventus a quelli del Napoli, in occasione del match giocato sabato a Torino. I tre ispettori federali, appostati nei pressi delle due curve e a metà campo, hanno udito ...

Lady Politano conquista San Siro - i Tifosi impazziscono per la sexy moglie dell’attaccante dell’Inter [FOTO] : 1/8 ...

Seggiolino scagliato contro i Tifosi della Juve : arrestato ultrà del Napoli : Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell'Allianz Stadiun e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania, è stato...

Diego Armando Maradona Jr risponde ai Tifosi della Juventus dopo i cori shock : “la loro è inferiorità culturale” : Diego Armando Maradona Jr ha affidato a Twitter il proprio pensiero dopo la gara tra il suo Napoli e la Juventus “Pazienza e tranquillità… siamo forti e lo abbiamo dimostrato!! I cori durante il match dimostrano la loro inferiorità culturale e su quello amici miei non ci si può far niente!” Questo il duro tweet di Diego Armando Maradona Jr, destinato ai tifosi della Juventus, rei d’aver intonato cori di ...

Derby - i Tifosi biancolecesti bruciano la bandiera della Roma a Ponte Milvio : Si sono riuniti in cerchio per riprendere con i loro telefonini il gesto, che alcuni hanno definito 'goliardico', e organizzato da alcuni supporter biancocelesti nel piazzale di Ponte Milvio a pochi ...

Ancelotti contro i Tifosi della Juventus : “ricordate la Champions del 2003?” : Carletto Ancelotti ha risposto in maniera abbastanza piccata ai cori del pubblico di fede juventina, facendo riferimento alla Champions del 2003 Carletto Ancelotti ha perso oggi con il suo Napoli contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico si è presentato ai microfoni di Skysport dopo la gara ed è stato interpellato in merito ad alcuni cori effettuati dai tifosi bianconeri contro lo stesso Ancelotti. La replica è stata ...

Volley - inutile successo dell’Italia contro la Polonia : azzurri fuori dal Mondiale. “Ma dovevamo vincere per i nostri Tifosi” : Le speranze finiscono alle 21.41. Simone Giannelli serve una palla veloce a centro per Simone Anzani che schiaccia, ma viene murato. È il 25 a 14 per la Polonia. Le riserve biancorosse dall’angolo del campo entrano e festeggiano come se la partita fosse finita, invece è soltanto il primo set. Con lui finiscono anche le possibilità di andare in semifinale. La partita, alla fine, termina col risultato di 3-2 per l’Italia. La Polonia è prima. Oggi ...