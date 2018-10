Theresa va alla guerra | ' I Tory con me o crolla tutto'

Theresa MAY BALLA 'DANCING QUEEN' DEGLI ABBA/ Video - la sfida a distanza con Corbyn continua : THERESA May BALLA 'DANCING QUEEN' DEGLI ABBA. Video, Brexit dance al Congresso dei Tory? Non è la prima volta che il primo ministro britannico si scatena danzando(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:35:00 GMT)

Theresa May balla Dancing Queen sul palco : «Brexit? Il futuro è nelle nostre mani» Video : IL SUO DISCORSO È un discorso che rivendica i risultati ottenuti sul fronte dell'economia come della politica estera, ma che soprattutto moltiplica le promesse per il futuro, quello con cui Theresa ...

Theresa May balla 'Dancing queen' : sul palco a ritmo degli Abba. VIDEO - : La premier britannica raggiunge ballando il podio del congresso del partito conservatore britannico a di Birmingham. A settembre era diventato virale un ballo della premier durante il viaggio in ...

Theresa May balla 'Dancing Queen' degli Abba/ Video - la danza della Brexit al Congresso dei Tory? : Theresa May balla 'Dancing Queen' degli Abba. Video, Brexit dance al Congresso dei Tory? Non è la prima volta che il primo ministro britannico si scatena danzando(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Spallate - trame segrete - riunioni riservate : le 'congiure' a Londra per rimpiazzare Theresa May : Anche nel Regno Unito, terminata l'estate, settembre è considerato spesso tempo di riflessione e progetti, specie in politica. È verso autunno che da questa parte della Manica i partiti fanno i conti all'annuale conferenza di partito. Li fanno con se stessi, con il loro sostenitori, con chi li guida e con chi ...