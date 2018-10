Thailandia | chiude la baia di “The Beach” | devastata dai turisti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Lathailandese sull’isola di Koh Phi Phi Ley (Maya Bay) resa celebre dal film “The Beach” con Leonardo DiCaprio, verrà chiusa a tempo indeterminato per consentire la ripresa dell’ecosistema, devastato dai: le autorità avevano deciso di interdire l’accesso per 4 mesi, da giugno, a causa dall’erosione della spiaggia e dall’inquinamento, ma successivamente si è realizzato che la situazione era peggiore di quanto previsto. Da qui la decisione dirla a tempo indeterminato: “Abbiamo fatto valutazioni ogni mese e abbiamo scoperto che l’ecosistema era seriamente distrutto dai, con fino a 5mila arrivi al giorno“, ha spiegato il direttore del dipartimento per i Parchi nazionali. “E’ molto difficile rimediare e riabilitarla perché la sua spiaggia è stata completamente distrutta cosi’ come le ...