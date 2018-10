Tesla - Première francese per la Model 3 - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) L'attesa è quasi finita. Nei primi mesi del prossimo anno lalancerà anche in Europa l'attesissima3, la compatta elettrica creata per posizionarsi alla base dell'offerta del costruttore californiano. La sorella minore dellaS è tra le vetture esposte ufficialmente dalla Casa di Elon Musk al Salone di Parigi ma, nonostante questo, non si tratta di una vera e propria anteprima a livello europeo. L'elettrica, infatti, si era già fatta vedere, in via non ufficiale, durante lo scorso Salone di Ginevra, per poi debuttare solennemente in occasione del Goodwood Festival of Speed. La più piccola delle. Lunga quasi 30 centimetri in meno della sorella maggioreS, la 3 arriva a toccare i 4,69 metri, una misura pressoché identica a quella delle segmento D tedesche (Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes Classe C) attualmente in commercio. Disponibile sia in versione a ...