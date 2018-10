Terremoto | torna in Commissione il disegno di legge per la ricostruzione

Nonna Peppina - tornata nella sua casetta dopo il Terremoto : “Dovete ricostruire in fretta” : Nonna Peppina, al secolo Giuseppa Fattori, 96 anni da compiere in autunno, è finalmente tornata nella casetta di legno costruita a San Martino di Fiastra vicino alla sua abitazione inagibile per il terremoto che ha colpito il Centro-Italia: “Ringrazio tutti. Chi mi ha voluto bene e chi mi ha voluto male”.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia - Peppina torna nella sua casetta : “Emozionata e contenta. Avevo perso tutto” : Nonna Peppina (Giuseppa Fattori), 96 anni da compiere, è tornata nella casetta di legno costruita a San Martino di Fiastra vicino alla sua abitazione, inagibile per il Terremoto in Centro Italia. La casetta è stata dissequestrata qualche settimana fa dalla magistratura. “Sono tanto emozionata ma anche contenta, Avevo perso tutto” ha dichiarato l’anziana, che ha fatto rientro nella casetta insieme alle due figlie, Gabriella e ...

A due anni dal Terremoto - la sagra dell'amatriciana torna nella sua casa : torna venerdì ad Amatrice, luogo simbolo del sisma del 2016 e ancora con le macerie nel centro storico, la celebre manifestazione che, causa emergenza, aveva traslocato altrove. Il sindaco Filippo Palombini: "Ogni passo che facciamo è un passo verso il futuro".

Muta dal Terremoto - torna a parlare : E dopo quella tragedia, che ha scosso il cuore dell'Italia uccidendo 299 persone, l'allora tredicenne si era rifugiata in un mondo inarrivabile e impenetrabile. La sua famiglia, i suoi amici, i suoi ...

