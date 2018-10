Terremoto e tsunami in Indonesia | l’esercito sparerà agli sciacalli

Indonesia senza tregua - dopo Terremoto e tsunami erutta il vulcano Soputan : i morti sono oltre 1400 : Indonesia senza tregua. L'isola di Sulawesi, già colpita da un violento terremoto e da uno tsunami la settimana scorsa, è stata scossa questa mattina dall'eruzione...

Indonesia - dopo Terremoto e tsunami erutta vulcano : colonna di fumo di 6mila metri. A Sulawesi 1400 morti : dopo il terremoto e lo tsunami, che finora hanno restituito i cadaveri di 1400 persone, l’isola Indonesiana di Sulawesi è stata scossa questa mattina dall’eruzione del vulcano Soputan nella provincia del Nord. L’eruzione ha formato una colonna di fumo e cenere che ha raggiunto un’altezza di circa seimila metri. Le autorità hanno consigliato alla popolazione di evitare un’area fino a 6,5 chilometri a sudovest del vulcano ed hanno avvisato i ...

Indonesia : dopo Terremoto e tsunami - Sulawesi colpita dall’eruzione del vulcano Soputan [FOTO e VIDEO] : L’isola di Sulawesi, dove la scorsa settimana si è verificato il devastante terremoto magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha travolto Palau e Donggala, sta affrontando in queste ore anche l’eruzione del vulcano Soputan, sito a circa 600 km da Palau, nel nord dell’isola. Dal vulcano si è alzata una colonna di cenere e fumo alta 4 km, che per il momento non ha causato interruzioni al traffico aereo. Il numero delle vittime del ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : 4° giorno senza cibo e acqua - tanta rabbia e disperazione per la popolazione colpita : La popolazione nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita dal Terremoto e dallo tsunami venerdì scorso, sta affrontando il 4° giorno senza cibo e acqua potabile: dilagano rabbia e disperazione, mentre il bilancio ufficiale delle vittime del disastro è salito a quota 1.234, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’agenzia nazionale per le calamità Sutopo Purwo Nugroho. E si prevede che aumenterà ancora nei prossimi giorni. Sono ...

Terremoto in Indonesia - l’isola di Sulawesi prima e dopo lo tsunami vista dal satellite : Le impressionanti immagini satellitari mostrano Sulawesi prima e dopo la devastazione dello tsunami che ha messo in ginocchio l’isola Indonesiana. Al momento le vittime del Terremoto e dell’onda anomala sono più di 1200 L'articolo Terremoto in Indonesia, l’isola di Sulawesi prima e dopo lo tsunami vista dal satellite proviene da Il Fatto Quotidiano.