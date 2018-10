Terremoto Calabria | nuova scossa al largo di Palmi DATI e MAPPE

Terremoto nel basso Tirreno - avvertito a Reggio Calabria e Messina : Una scossa di Terremoto è stata avvertita in piena notte, alle 3.23, nel Tirreno meridionale, poco a nord dello stretto di Messina. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.1 a profondità di 11 ...

Terremoto Calabria - forte scossa M 4.2/ Ultime notizie - nuovo sisma M 2.7 : riunione in Prefettura : Terremoto oggi in Calabria. Ingv Ultime scosse: sisma M 4.2 a Reggio Calabria (28 settembre 2018). Tanta paura fra la popolazione calabrese per il sisma di questa mattina(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Terremoto Reggio Calabria - sciame sismico a Palmi : la Prefettura sollecita i Comuni alle dovute verifiche sui sistemi di allerta e prevenzione : Nel pomeriggio odierno, convocata dal Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, presso il Palazzo del Governo si è tenuta una riunione di coordinamento di Protezione Civile al fine di valutare la situazione nei Comuni compresi nel raggio dell’evento sismico verificatosi al largo della costa questa mattina con magnitudo 4,2. All’incontro erano presenti i Sindaci di Seminara, Melicuccà, Sant’Eufemia d’Aspromonte, San Procopio, Sinopoli, San ...

Terremoto Reggio Calabria - si intensifica lo sciame sismico di Palmi : Dopo il Terremoto di magnitudo 4.0 che alle 07:24 di stamattina ha colpito la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria, al largo di Palmi, decine di scosse stanno continuando a colpire la zona con epicentro tutte nel basso Tirreno. Alle 14:03 s’è verificata un’altra scossa di magnitudo 3.1, tutte le altre sono più deboli, e si ...

Terremoto a Reggio Calabria : scossa del 4 - 2 : Una scossa di Terremoto del 4,2 della scala Richter è stata registrata questa mattina alle ore 7:24 in Calabria. L'epicentro è stato individuato a largo della costa sud occidentale, ad 11 km di profondità, e la scossa è stata distintamente avvertita nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valenzia e Messina.È Palmi il comune più vicino all'epicentro, distante 11km. Queste le parole del vicesindaco Bruno Soccorsa, che ha fatto il ...

Terremoto Calabria - INGV : area “caratterizzata da intensa attività sismica” - in passato “effetti disastrosi a Palmi e paesi limitrofi” : Il Terremoto di magnitudo ML 4.2 (Mw 4.0) avvenuto questa mattina, alle ore 7:24 italiane del 28 settembre 2018, è stato localizzato in mare, a largo della costa calabra sud occidentale, ad 11 km da Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Le due città popolose più vicine sono Messina, a 26 km di distanza, e Reggio Calabria a 31 km. “Dal 25 settembre 2018 – riporta in una nota l’INGV – nell’area interessata erano stati ...

Il Terremoto di oggi a Reggio Calabria - paura all’alba nella zona a più alto rischio d’Italia : risentimento del 6° grado Mercalli : 1/11 ...

Terremoto Calabria : chiuse alcune scuole a Palmi : “A seguito della scossa di Terremoto registratasi stamattina alle 7:20 circa nella Costa Tirrenica si sta procedendo ad attivare il centro operativo comunale di protezione civile al fine di monitorare le criticità – funzionari della Protezione Civile regionale stanno giungendo presso il Comando di Polizia Locale a titolo precauzionale e al fine di consentire le verifiche degli edifici scolastici si stanno invitando i Dirigenti a ...

Terremoto Calabria : la Protezione Civile smentisce l’allerta tsunami : In seguito alla forte scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi stamani alle 07:24, la Protezione Civile della Regione Calabria ha smentito “categoricamente” le “voci ingiustificate di una possibile allerta tsunami che ha generato panico tra la popolazione residente nei comuni ricadenti lungo la Costa Viola” nel reggino. La stessa Protezione Civile “si riserva di sporgere denuncia contro ignoti alle autorità ...