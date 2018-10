Tagli per finanziare il reddito | il piano M5S | dubbi della Lega

WhatsApp Beta aggiunge la nuova funzione “Swipe to Reply” : i detTagli per Android : La versione Beta di WhatsApp è stata aggiornata presentando una nuova funzionalità chiamata “Swipe to Reply” che al momento è disponibile solo su piattaforma Android.Come ci si può aspettare dall’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, gli aggiornamenti del software sono una priorità per gli sviluppatori di WhatsApp per migliorare costantemente l’esperienza d’uso dell’utente.WhatsApp ...

Manovra - Conte : “Acceleriamo la discesa del debito/pil nell’arco del triennio”. Di Maio : “Un team per Tagliare sprechi” : “Confermiamo le anticipazioni che ci avevano indotto a definirla seria razionale e coraggiosa. Confermiamo il programma delle riforme annunciate che partiranno già nel 2019. Abbiamo inoltre lavorato a disegnare la Manovra in modo da accelerare la discesa del rapporto debito/Pil in modo consistente nell’arco del triennio”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riassunto le conclusioni del vertice a Palazzo Chigi sulla ...

Pensioni - l'esperto a Libero : chi viene massacrato dai Tagli della riforma grillina : C'è un codice non scritto che regola da sempre tutte le dottrine liberali e moderate e le rende forti anche nel tempo di economia e mercati incerti come oggi. Fra i suoi assunti fondamentali: mai togliere ai pensionati ciò che hanno maturato come loro diritto previdenziale, che si sono conquistati lavorando per il ...

Taglio costi della politica - Governo : "Riforme del cambiamento"/ Ministro Fraccaro : "rivoluzione copernicana" : Taglio costi della politica, Governo: "Riforme del cambiamento". Ultime notizie, il Ministro Riccardo Fraccaro annuncia: "Sarà una rivoluzione copernicana"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ La Tagliola automatica per le misure del Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. La tagliola automatica per le misure del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 ottobre(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:56:00 GMT)

Tu quoque - Austria : Italia isolata nella batTaglia per la flessibilità - gli amici sovranisti non soccorrono Salvini : Ci si mette anche l'Austria. Nemmeno Vienna spezza una lancia a favore dell'Italia, ormai nel mirino degli attacchi europei per una manovra economica con il deficit schizzato al 2,4 per cento del pil. Oggi all'Ecofin, il consiglio dei ministri dell'Economia dei paesi Ue riunito a Lussemburgo, sul governo di Roma si sono abbattute le critiche della maggioranza degli Stati membri, a partire proprio dal presidente di turno: l'Austriaco Hartwig ...

Camera - via libera all’esame d’urgenza per i disegni di legge su anti-corruzione - Taglio a pensioni d’oro e acqua pubblica : Class action, acqua pubblica, pensioni d’oro, ddl anticorruzione e proposta di legge contro il finanziamento delle aziende che producono mine antipersona. Saranno questi testi di legge ad avere una corsia preferenziale alla Camera. Lo ha deciso la stessa Aula di Montecitorio con una votazione. Seguirà, invece, un iter normale (e peraltro con scarsissime probabilità di esame, evidentemnete) la proposta di legge del Pd sul potenziamento e ...

Ebook - ok dell’Europa all’Iva al 4%. Una batTaglia italiana - una vittoria per tutti : Dopo anni di discussioni, rinvii in commissione e sospensioni, finalmente l’Europa ce l’ha fatta: gli e-book avranno l’Iva al 4%. L’Ecofin ha approvato la proposta che consentirà agli Stati membri di applicare aliquote Iva ridotte alle pubblicazioni elettroniche. Il Consiglio Ecofin “Economia e finanza” è responsabile della politica dell’Ue in tre settori principali: politica economica, questioni relative alla fiscalità e ...

Cristiano Ronaldo indagato per stupro - riaperta l’indagine contro il portoghese : tutti i detTagli : La polizia di Las Vegas ha deciso di riaprire l’indagine per stupro a carico di Cristiano Ronaldo, accusato di violenza da parte di Kathryn Mayorga Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, il giocatore della Juventus infatti deve difendersi dall’accusa di stupro avanzata da Kathryn Mayorga, una donna americana che ha rivelato di aver subito violenza sessuale da CR7 nel lontano 2009. Fabio Ferrari/LaPresse Nonostante avesse ...

TIM - nuove offerte da non perdere per sfidare Vodafone - Wind e Iliad - Costi e detTagli promozioni 'Operator attack' : TIM, nuove offerta da non perdere per sfidare Vodafone, Wind e Iliad. Fonte foto: feedrssreader.com TIM, nuove offerte da non perdere per sfidare Vodafone, Wind e Iliad - Costi e dettagli promozioni '...

Rosa Perrotta - prove di matrimonio : l’ex naufraga sfila in abito da sposa in attesa delle nozze con il fidanzato Pietro TarTaglione : Rosa Perrotta, sfila in abito da sposa, in attesa del suo matrimonio , che sboccerà il 7 giugno 2019. Rosa Perrotta sposerà il fidanzato Pietro Tartaglione il 7 giugno del 2019. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sicuramente con l’abito bianco sarà bellissima. Un anticipo di come potrebbe essere il suo look da sposa, la mora l’ha dato sfilando alla fiera “Ti Sposo”, a Ercolano, vicino Napoli, dove ha ...

Volley - nel weekend la Supercoppa Italiana. Un calendario assurdo che mette a repenTaglio la salute dei giocatori dopo i Mondiali : L’eterno problema della pallavolo non sembra trovare mai soluzione, si parla sempre dei calendari compressi, delle troppe partite giocate in stagione, degli impegni continui ma poi la situazione non viene mai risolta e si prosegue sulla stessa strada, anzi paradossalmente sembra che gli incontri aumentino sempre di più. La salute dei giocatori viene messa a repentaglio costantemente, i giorni di riposo sono sempre meno per gli atleti ...

Olimpiadi invernali 2026 - Appendino : 'Continuo batTaglia per Torino' : TORINO - ' Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina , cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino . E io credo che per correttezza e trasparenza nei ...

Giochi 2026 - Appendino in trincea : «Continuo la batTaglia per Torino» : «Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina, cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino. E io credo che per correttezza e...