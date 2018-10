Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 | presentati i nuovi prodotti Surface

Nuovi leaks per Surface Pro 6 e Surface Laptop : Manca poco all’evento del 2 ottobre a New York annunciato da Microsoft e tanti leaks si stanno manifestando in questi ultimi giorni. Tra questi ci sono quelli riguardanti i due Surface Laptop e Surface Pro leggi di più...

Surface Pro 6 o semplice aggiornamento? : Da poco il web è pieno di notizie riguardanti il probabile leak del Surface Pro 6, mostrando per l’appunto un video che mostra un unboxing del presunto device. La notizia giunge dal Vietnam e mostra questa persona intenta ad aprire la confezione di quello che sembrerebbe un Surface Pro 2017. La scatola di vendita è diversa ovviamente da quella del precedente modello, mostrando sulla sua faccia anteriore semplicemente la scocca del device. Il ...

Surface Pro 2017 si aggiorna migliorando le prestazioni della batteria : Buone notizie per i possessori di Microsoft Surface Pro 2017, attualmente in fase di rilascio di un nuovo aggiornamento firmware tramite Windows Update. Per il momento le versioni interessate sono la 1807 (Wi-Fi + LTE) e la 1796 (solo Wi-Fi), ma Microsoft specifica che sarà necessario avere a bordo almeno le versioni di Windows 10 a partire dalla 1703 Creators Update (versione montata sul dispositivo al momento del lancio) per effettuare ...

Surface Pro 2017 : il nuovo aggiornamento firmware migliora la stabilità della batteria : Microsoft ha rilasciato recentemente un nuovo aggiornamento firmware dedicato a tutti gli utenti in possesso del Surface Pro 2017 sia in variante LTE che WI-FI only migliorando leggermente la stabilità della batteria. Changelog Surface System Aggregator – firmware 234.2317.257.0 improves battery stability. Download Per effettuare l’aggiornamento, vi basta recarvi in Sistema > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul ...

Surface Laptop 2 : in arrivo nuovi processori e una colorazione Black [Rumor] : Il 2 ottobre di quest’anno Microsoft terrà un evento a porte chiuse dedicato alla stampa dove verranno presentati dei nuovi dispositivi inerenti alla famiglia Surface. Non sappiamo cosa verrà annunciato di preciso ma quest’oggi scopriamo che, come del resto ci si aspettava, al 99% vedremo il tanto atteso Surface Laptop 2 grazie ad uno scoop riportato dai colleghi di MySmartPrice, i quali sono riusciti ad ottenere in esclusiva le ...

Surface Pro 2017 : nuova offerta a 749 euro con Type Cover compresa : Sempre in occasione del Back-to-School, la divisione italiana di Microsoft ha reso disponibile sul proprio store online una nuova offerta molto allettante per gli studenti che, solitamente, cercano sempre di risparmiare qualcosina. L’offerta in questione riguarda il Surface Pro 2017 nella sua variante più bassa ovvero con Intel Core m3 di settima generazione, 4GB di RAM e 128 di SSD che viene venduto a soli 749 euro con la Type Cover in ...

Surface Pro 4 : disponibile aggiornamento firmware : Breve comunicato per segnalare la presenza di un aggiornamento firmware per Surface Pro 4. Ecco il changelog: Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.9125.57 – improves system security. Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters 15.68.9125.57 – improves system security. Surface UEFI – firmware 108.2318.769.0 – improves battery stability for devices not in use. Surface Embedded Controller firmware – ...

Surface Pro 3 : disponibile un nuovo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato mediante Windows Update un nuovo aggiornamento firmware dedicato ai possessori del Surface Pro 3 risolvendo alcune vulnerabilità in termini di sicurezza. Changelog Surface – firmware – 3 . 11 . 2550 . 0 – Resolves potential security and vulnerability issues. Surface – firmware – 38.14.80 Surface – System – 2.0.1350 Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > ...

Surface Pro 2017 : rilasciato un aggiornamento firmware : Se siete in possesso del Surface Pro 2017 (sia nella variante WI-FI only che LTE) Microsoft ha rilasciato per voi un nuovo aggiornamento firmware che va a migliorare la stabilità della connessione mobile durante l’utilizzo delle e-SIM. Changelog Surface Mobile Broadband Update Device – firmware 18.07.20.1622 improves LTE stability when using e-SIM Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni ...

Surface Pro 4 : l’ultimo aggiornamento firmware avrebbe più di qualche bug : L’aggiornamento firmware di luglio rilasciato esattamente un mese fa per il Surface Pro 4 a quanto pare sta facendo più male che bene introducendo diversi bug alquanto fastidiosi. Sui vari forum ufficiali Microsoft, si è aperta recentemente una discussione dove molti utenti lamentano come l’ultimo update del firmware abbia portato con sè dei bug che non consentono il corretto utilizzo del dispositivo. In primis, mentre la tastiera e ...

Ecco perchè il Surface Go ha un processore Intel anzichè Qualcomm : Già dopo poche ore dal lancio del Surface Go molti utenti hanno iniziato a chiedersi per quale ragione Microsoft non avesse deciso di implementare un processore Qualcomm Snapdragon dato che le due aziende puntano a sponsorizzare il più possibile Windows 10 on ARM. Così si è diffusa l’ipotesi più scontata ossia che l’introduzione di un chip ARM avrebbe potuto comportare problemi di incompatibilità, prestazioni non sufficienti e ...

Nuovo Surface Pro : migliorato il touch e la penna con l’ultimo aggiornamento firmware : Microsoft ha rilasciato recentemente un Nuovo aggiornamento firmware per il Nuovo Surface Pro che introduce diversi miglioramenti per la Surface Pen e il touchscreen. Changelog Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9125.57 Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.9125.57 Surface – System – 4.18.136.0 Surface – System – 1.16.139.0 Surface – firmware – 429.0.1.10 Surface – firmware – 234.2291.769.0 Download Per installare subito il ...

Surface Pro 3 : rilasciato un nuovo aggiornamento firmware : Microsoft, nonostante la commercializzazione del nuovo Surface Pro e del Surface Pro 4, non dimentica la terza generazione della gamma 2-in-1 Windows più apprezzata sul mercato rilasciando un nuovo aggiornamento firmware. Changelog Surface UEFI 3.11.2450.0 migliorata la sicurezza del dispositivo. Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > aggiornamento e Sicurezza > Windows ...