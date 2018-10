SULLY Su Canale 5 il film con Tom Hanks oggi | 3 ottobre 2018

Programmi TV di stasera - mercoledì 3 ottobre 2018. Su Canale5 «SULLY» : Tom Hanks in Sully Rai1, ore 20.35: Champions League Napoli – Liverpool Torna la Champions League, il più prestigioso torneo europeo per squadre di club. Dal San Paolo di Napoli, Napoli-Liverpool. E’ la seconda giornata del gruppo A, ma per gli azzurri di Ancelotti l’esordio casalingo è già decisivo per continuare a sperare nel passaggio del turno in un gruppo difficilissimo. Dopo il pareggio a reti inviolate di Belgrado, ...