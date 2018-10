Sugli scudi anche Huawei Mate 10 | al via l’aggiornamento Pie beta | link download

Badminton - Korea Open 2018 : atleti nipponici Sugli scudi - padroni di casa a secco di successi : Si è appena concluso a Seul il Korea Open di Badminton: il torneo sudcoreano, di categoria World Tour Super 500, con un montepremi complessivo di 600.000 dollari americani, ha visto il successo in ben tre dei cinque tabelloni di atleti giapponesi, capaci di monopolizzare le finali dei doppi maschile e femminile. Al resto del mondo le briciole: la Cina si è imposta nel doppio misto, mentre Cina Taipei ha avuto la meglio nel singolare maschile. La ...

Lotta - Italia Sugli scudi a Beirut e Bucarest! Dalma Caneva e Abraham Conyedo sul gradino più alto del podio - secondo posto per Sara Da Col : Italia sugli scudi nella Lotta. Weekend da incorniciare per gli azzurri impegnati nei tornei senior, che hanno fatto incetta di podi in Libano e in Romania. A Beirut è andato in scena il torneo Women Classic Style, in cui Dalma Caneva si è tolta la soddisfazione di conquistare la vittoria nella categoria -70 kg al termine di una prova superba che l’ha vista esaltarsi col passare degli incontri fino al trionfo finale. Splendida anche la ...

Volley - Italia-Finlandia 3-0 : le pagelle degli azzurri. Juantorena Sugli scudi - Mazzone sempre più incisivo : Serata senza patemi per l’Italia ai Mondiali di Volley 2018: contro la modesta Finlandia è arrivata una secca vittoria per 3-0 che proietta gli azzurri verso la Final Six che si disputerà la prossima settimana a Torino. LE pagelle DI Italia-Finlandia 3-0 Osmany Juantorena, 8: il migliore in campo. 14 punti complessivi con un super 13/20 in attacco. E’ una garanzia totale, l’uomo a cui Giannelli si affida nei momenti chiave, ...

Fca - boom di vendite in UE a luglio - +17 - 2% - e agosto - +38 - 9% - . Cumulato otto mesi +3%. Jeep e Alfa sempre Sugli scudi : TORINO - Il gruppo Fca ha venduto nell'Europa dei 28 più Paesi Efta 92.816 auto a luglio, +17,2%, e 73.259 in agosto, +38,9,. Negli otto mesi le immatricolazioni sono 763.253, il 3% in...

REAL MADRID ROMA / Streaming video e diretta tv Rai : Dzeko Sugli scudi. Orario - quote e probabili formazioni : diretta REAL MADRID ROMA Streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo G di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:49:00 GMT)

WTA Tokyo – Osaka Sugli scudi : la campionessa US Open spazza via Cibulkova : Naomi Osaka devastante nel WTA di Tokyo: la tennista nipponica spazza via Cibulkova in 1 ora di gioco con il punteggio di 6-2 / 6-1 Naomi Osaka sta vivendo un momento magico. Dopo essere diventata la prima campionessa Slam giapponese, grazie alla vittoria negli US Open contro Serena Williams, Naomi Osaka è arrivata a Tokyo per giocare davanti al pubblico di casa. E l’esordio non poteva che essere dei migliori. Di fronte Dominika Cibulkova, ...

Serie B - Livorno-Crotone 0-1 : Cordaz e Simy Sugli scudi - seconda vittoria consecutiva per Stroppa : CLASSIFICA Serie B Classifica di Serie B La cronaca Serie B Livorno Crotone Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Volley femminile - verso i Mondiali : l’Italia batte l’Olanda 3-2 in amichevole - Egonu Sugli scudi : Dopo aver vinto il Trofeo di Montreux battendo Russia e Brasile, l’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La nostra Nazionale sta svolgendo l‘ultimo raduno di preparazione in Val Camonica e nel lungo weekend disputerà tre amichevoli contro l’Olanda. La prima è andata in scena questa sera a Costa Volpino ...

Qualificazioni Mondiali FIBA 2019 – Ruggito azzurro! L’Italia stende la Polonia : Della Valle e Brooks Sugli scudi : Dopo due sconfitte consecutive, L’Italia si scuote e firma un perentorio successo per 101-82 sulla Polonia: ottima prova di Della Valle e Brooks in attacco, difesa azzurra da registrare Dopo le due pesanti sconfitte contro Croazia e soprattutto Olanda, L’Italia di coach Sacchetti si scuote e torna al successo. Gli azzurri fanno esultare il PalaDozza di Bologna battendo per 101-82 la Polonia. Ci si aspettava dunque una reazione da parte di ...

Nuoto - Coppa del Mondo Doha 2018 : Hosszu e Sjoestroem Sugli scudi. Gran tempo di Pieroni nei 100 sl : Seconda giornata di gare nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto a Doha (Qatar) e prestazioni degne di nota nella piscina qatariana. Cominciano dalla “Lady di ferro” Katinka Hosszu che anche oggi ha dato un saggio delle proprie qualità in piscina mettendo in mostra la propria superiorità in specialità diverse. La prima firma dell’ungherese arriva nei 400 misti: l’alternarsi degli stili sorride a Katinka che con ...

Piazza Affari recupera nel finale : FCA Sugli scudi - male STM. FTSE MIB +0 - 52% : I titoli di Stato tricolori sono stati penalizzati dalle ultime dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla riduzione delle tasse, e del vicepremier Matteo Salvini, sul calo dell'...

Btp Sugli scudi - spread su Bund in calo sotto 235 pb - decennale in... : Partiti la scorsa settimana ma rafforzatesi durante il weekend, i tono distensivi e l'apertura al dialogo con la Ue sui dossier di politica economica e conti pubblici da parte del governo giallo-verde incontrano indubbiamente il favore dei mercati finanziari.

Atletica - Continental Cup 2018 : l’America vince a Ostrava - battuta l’Europa. Lasitskene e Lyles Sugli scudi : L’America ha vinto la Continental Cup 2018 di Atletica leggera, competizione riservata ai contingenti per continente e giunta alla terza edizione. A Ostrava (Repubblica Ceca) la formazione rappresentante il Nuovo Mondo si è imposta con un totale di 262 punti sconfiggendo così l’Europa che difendeva il titolo (233), l’Asia (188) e l’Africa (142). Nella seconda giornata di gare spiccano il 10.01 dello statunitense Noah ...

