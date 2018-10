Su Alpha una caccia al tesoro in TV

Anthem riceverà una demo a febbraio - ma sono previste anche le fasi Alpha e beta : Anthem avrà una demo, ma oltre alla versione di prova possiamo aspettarci una beta, un'alfa e molte più possibilità di giocare prima del lancio. Come segnala PCGamesN, la demo, in finale, è una dimostrazione del prodotto finito e non rappresenta un'opportunità per raccogliere feedback e fare stress test.La "VIP demo" sarà lanciata il primo febbraio e sarà disponibile solo per coloro che hanno pre-ordinato il gioco o i membri di EA Access - ...