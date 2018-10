Strage Lampedusa 5 anni fa : 366 i morti : "A Lampedusa oggi mancano Italia e Europa:è un giorno triste per la politica, ma di impegno per coloro i quali credono nel valore dell'accoglienza". Così il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò ...

Strage Lampedusa 5 anni fa : 366 i morti : 8.48 Sono passati 5 anni dalla Strage di Lampedusa dove un barcone di immigrati affondò e morirono 366 persone a pochi chilometri di distanza dall'isola. "A Lampedusa oggi mancano Italia e Europa:è un giorno triste per la politica, ma di impegno per coloro i quali credono nel valore dell'accoglienza". Così il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello alle iniziative in occasione della "giornata della memoria e dell'accoglienza". Ci sono ...

Tre ottobre 2013 - a Lampedusa a 5 anni dalla Strage degli eritrei la Giornata in memoria delle vittime dell’immigrazione : Chi fine hanno fatto i morti del 3 ottobre 2013? Che posto occupano nelle coscienze a 5 anni dalla mobilitazione che seguì la strage avvenuta a 800 metri dall’isola del Conigli e a 2 km dal porto? La Giornata della memoria e dell’accoglienza viene celebrata ogni anno per ricordare il 3 ottobre di 5 anni fa quando 368 persone, in gran parte eritrei in fuga dal regime di Isaias Afewerki, morirono in mare in un naufragio avvenuto davanti alle ...