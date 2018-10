Stefano De Martino | la bomba Le foto “choc” eccitano i fan

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e Stefano De Martino : cosa succede fra i tre? : Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Stefano De Martino: il triangolo amoroso si ripete? Pare di sì, ma non come pensano i fan dei vari protagonisti. Perché? A rivelarlo è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ed in edicola questa settimana. Ecco tutte le ultime news sulla conduttrice i Tu si Que Vales, il campione di Moto Gp e l’ex inviato dell’Isola dei Famosi 2018. Belen Rodriguez e Andrea Iannone non stanno più ...

Qui gatta ci cova?! Stefano De Martino di nuovo insieme a Belen [GALLERY] : Belen Rodriguez e Stefano De Martino ultimamente passano tanto tempo insieme, i due genitori di Santiago e la loro serenità ritrovata Stefano De Martino di nuovo insieme a Belen Rodriguez. Vige davvero la pace tra i due ex coniugi che dopo la burrasca del divorzio, hanno superato ogni rancore e oggi hanno raggiunto la necessaria tranquillità per essere bravi genitori di Santiago ed amici. Seppure a più di un fan farebbe piacere rivederli ...

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si que vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...

Che botta! Belen Rodriguez distrugge Andrea Iannone e Stefano De Martino : umiliati - ma davvero… : Belen Rodriguez è single, non ci sono più dubbi. La showgirl argentina nei giorni scorsi ha confermato la rottura con Andrea Iannone: il motociclista e la modella non stanno più insieme. Una storia durata due anni, tra alti e bassi, che non è giunta al lieto fine. Già, proprio nelle settimane in cui il gossip impazzava sulla presunta seconda gravidanza di Belen Rodriguez ecco la notizia che rompe le uova nel paniere della cronaca rosa: ma quale ...

Belen Rodriguez single dopo Iannone - conferma a Tu si que vales. Frecciatina al pilota e all'ex Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Iannone al capolinea: è di nuovo single. La conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è arrivata durante la prima puntata di Tu si que...

Stefano De Martino - serie tv sulla sua vita su Netflix? : L'indiscrezione arriva dal settimanale Chi, sempre molto informato per quanto riguarda i personaggi che orbitano intorno al mondo di Maria De Filippi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Stefano De Martino potrebbe approdare su Netflix in veste di produttore e forse anche di attore. Ecco cosa si legge nella rubrica Chicche di gossip:Stefano De Martino avrebbe individuato nella piattaforma Netflix il luogo ideale per poter ...

Amici 2018 : resta Stefano De Martino. Nuovo ruolo per Garrison? : Stefano De Martino al posto di Garrison ad Amici di Maria De Filippi? Tra poche settimane tornerà Amici 18 su Real Time con il daytime condotto, salvo clamorosi colpi di scena, da Lorella Boccia, la quale prenderà il posto di Marcello Sacchetta, Paolo Ciavarro e Stefano De Martino. Tuttavia quest’ultimo, in base ad alcune voci di corridoio circolate on line, pare che non lascerà il talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi come ...

EMMA MARRONE/ Ex di Marco Bocci e Stefano De Martino : "Mi sono sempre innamorata della testa delle persone" : EMMA MARRONE, ex di Stefano De Martino e Marco Bocci, ha parlato della sua vita sentimentale e di come, troppo spesso, l'attenzione del gossip alla sua vita sentimentale sia...(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 09:23:00 GMT)

Stefano De Martino : papà premuroso e dolcissimo con Santiago! (FOTO) : Porta il bimbo in braccio accoccolato sulle sue spalle ed entra a casa di Belen. Stefano De Martino papà dolcissimo L'articolo Stefano De Martino: papà premuroso e dolcissimo con Santiago! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Stefano De Martino papà dolcissimo con Santiago : Stefano De Martino è un papà dolcissimo con Santiago, trascorre il pomeriggio con il figlio dopo l’asilo e poi lo riporta dalla mamma. Porta il bimbo in braccio accoccolato sulle sue spalle ed entra a casa di Belen. Scene di ordinaria vita quotidiana per il De Martino che nelle “Stories di Instagram” poco prima mangiava biscotti per strada per un pranzo frettoloso, poi si è concesso una seduta in palestra e infine è andato dal suo pupo. ...

Stefano De Martino racconterà la sua vita in un docufilm : Stefano De Martino oltre alla carriera, è già diventato imprenditore col suo negozio di abbigliamento ed ora starebbe puntando a una serie su “Netflix”. De Martino infatti vorrebbe verrebbe vestire i panni di produttore e realizzare una serie o un docufilm con se stesso come protagonista. A svelare il progetto di De Martino “Chi” nelle “Chicche di gossip”: “Stefano De Martino avrebbe individuato nella piattaforma “Netflix” il luogo ideale per ...

Stefano De Martino - da "Amici" alla serie su Netflix : racconterà la storia della sua vita : Lavori in corso per Stefano De Martino. L?ex ballerino di ?Amici? ed ex marito di Belen rodriguez infatti, oltre alla carriera, è già diventato imprenditore col suo...

Stefano De Martino ha un nuovo progetto dopo L’isola dei famosi : Isola dei famosi: cosa farà Stefano De Martino dopo il reality Stefano De Martino potrebbe essere pronto per una nuova appassionante sfida professionale. In base quanto riportato sul numero in uscita oggi del settimanale Chi, il ballerino di Amici potrebbe aver preso in considerazione l’opportunità di girare un docufilm sulla sua vita. Una produzione che dovrebbe essere trasmessa su Netfix. Si tratterebbe però di un progetto ancora in ...

Stefano De Martino sbarca su Netflix? L’indiscrezione sul nuovo progetto : Stefano De Martino pronto a sbarcare su Netflix: il ballerino sta lavorando alla realizzazione di un docufilm sulla sua vita Nuovi e importanti progetti stanno tenendo al momento impegnato Stefano De Martino. Il ballerino, infatti, pare abbia deciso recentemente di cimentarsi nella realizzazione di un docufilm / serie TV sulla sua vita. A tal proposito Stefano avrebbe individuato inoltre in […] L'articolo Stefano De Martino sbarca su ...