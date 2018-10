“Squallido Non vengo più a parlare di questo” Federica Panicucci gelata in diretta

caffeinamagazine

: Piazza del Popolo era PIENA di gente. Non una folla oceanica da Circo Massimo, ovviamente, ma un popolo che prova a… - domeniconaso : Piazza del Popolo era PIENA di gente. Non una folla oceanica da Circo Massimo, ovviamente, ma un popolo che prova a… - criminaldream : RT @BarbaraRaval: UNO SQUALLIDO ACCOUNT FAKE. Non ci cascate. L'unico Salvini ha il segno di spunta nel profilo ed è @matteosalvinimi h… - clastella2017 : RT @BarbaraRaval: UNO SQUALLIDO ACCOUNT FAKE. Non ci cascate. L'unico Salvini ha il segno di spunta nel profilo ed è @matteosalvinimi h… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Anche a Mattino Cinque si parla di Lory Del Santo, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Com’è noto, Lory è entrata nella Casa di Cinecittà dopo un gravissimo lutto in famiglia: ha perso il figlio Loren, che si è tolto la vita a 19 anni. L’ingresso della Del Santo al reality ha lasciato di stucco molti dei suoi nuovi compagni d’avventura, in difficoltà su come gestire la situazione. Alcuni si sono preoccupati dell’eventuale mancanza di rispetto nel viversi in modo spensierato e divertente ogni giornata, altri di essere limitati nei discorsi, non sentendosi ad esempio liberi didei propri figli davanti a lei, che ne ha da poco perso uno. Ma è stata la stessa Lory a togliere dall’empasse gli inquilini più imbarazzati parlando apertamente di Loren: “A 19 anni non era mai uscito di casa la sera. Andava bene a scuola ed era promosso. ...